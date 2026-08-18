ESPN lista os 100 melhores jogadores do mundo com apenas 8 brasileiros; veja o ranking
A ESPN divulgou nesta terça-feira, 18, o FC 100, uma lista com os 100 melhores jogadores do mundo. O ranking leva em conta as posições e cria uma classificação para cada função em campo.
Assim, o Brasil conta com oito representantes, todos atuando no futebol europeu. Os brasileiros são: Gabriel Magalhães, Raphinha, João Pedro, Alisson, Marquinhos, Vinicius Júnior, Bruno Guimarães e Igor Thiago.
O país com mais atletas na lista é a França, que conta com 14 jogadores. Campeã da Copa do Mundo, a Espanha aparece na segunda colocação, empatada com a Inglaterra, com 12 jogadores cada. Além disso, o futebol inglês segue valorizado, e a Premier League é o campeonato com mais atletas, com 38.
Já em relação aos times, o PSG, atual bicampeão da Liga dos Campeões, colocou 13 nomes no FC 100. Enquanto isso, os grandes astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo marcam presença, mesmo atuando fora do futebol europeu.
GOLEIROS
1º - David Raya - Arsenal/Espanha
2º - Thibaut Cortois - Real Madri/Bélgica
3º - Gianluigi Donnarumma - Manchester City/Itália
4º - Unai Simón - Athletic Bilbao/Espanha
5º - Joan García - Barcelona/Espanha
6º - Emi Martínez - Aston Villa/Argentina
7º - Alisson - Liverpool/Brasil
8º - Diogo Costa - Porto/Portugal
9º - Jordan Pickford - Everton/Inglaterra
10º - Matvey Safanov- PSG/Rússia
LATERAIS
1º - Achraf Hakimi - PSG/Marrocos
2º - Nuni Mendes - PSG/Portugal
3º - Jurrien Timber - Arsenal/Holanda
4º - Federico Dimarco - Inter de Milão/Itália
5º - Marc Cucurella - Real Madrid/Espanha
6º - Denzel Dumfries - Real Madrid/Holanda
7º - Jules Koundé - Barcelona/França
8º - Piero Hincapié - Arsenal/Equador
9º - Alejandro Grimaldo - Atlético Madrid/Espanha
10º - Nico OReilly - Manchester City/Inglaterra
ZAGUEIROS
1º - William Saliba - Arsenal/França
2º - Willian Pacho - PSG/Equador
3º - Gabriel Magalhães - Arsenal/Brasil
4º - Pau Cubarsí - Barcelona/Espanha
5º - Jonathan Tah - Bayern de Munique/Alemanha
6º - Marquinhos - PSG/Brasil
7º - Dayot Upamecano - Bayern de Munique/França
8º - Virgil van Dijk - Liverpool/Holanda
9º - Alessandro Bastoni - Inter de Milão/Itália
10º - Marc Guéhi - Manchester City/Inglaterra
VOLANTES
1º - Vitinha - PSG/Portugal
2º - Declan Rice - Arsenal/Inglaterra
3º - Rodri - Manchester City/Espanha
4º - João Neves - PSG/Portugal
5º - Pedri - Barcelona/Espanha
6º - Federico Valverde - Real Madrid/Uruguai
7º - Joshua Kimmich - Bayern de Munique/Alemanha
8º - Enzo Fernández - Chelsea/Argentina
9º - Moisés Caicedo - Chelsea/Equador
10º - Fabián Ruiz - PSG/Espanha
11º - Alliot Anderson - Manchester City/Inglaterra
12º - Aleksandar Pavlovic - Bayern de Munique/Alemanha
13º - Bruno Guimarães - Arsenal/Brasil
14º - Ayyoub Bouaddi - Lille/Marrocos
15º - Warren Zaire-Emery - PSG/França
MEIAS -
1º - Bruno Fernandes - Manchester United/Portugal
2º - Jude Bellingham - Real Madrid/Inglaterra
3º - Dominik Szoboszlai - Liverpool/Hungria
4º - Rayan Cherki - Manchester City/França
5º - Nico Paz - Como/Argentina
6º - Martin Odegaard - Arsenal/Noruega
7º - Morgan Rogers - Chelsea/Inglaterra
8º - Scott McTominay - Napoli/Escócia
9º - Arda Guler - Real Madrid/Turquia
10º - Christoph Baumgartner - RB Leipzig/Áustria
11º - Morgan Gibbs-White - Nottingham Forest/Inglaterra
12º - Dani Olmo - Barcelona/Espanha
13º - Jamal Musiala - Bayern de Munique/Alemanha
14º - John McGinn - Aston Villa/Escócia
15º - Serge Gnabry - Bayern de Munique/Alemanha
PONTAS
1º - Michael Olise - Bayern de Munique/França
2º - Lamine Yamal - Barcelona/Espanha
3º - Khvicha Kvaratskhelia - PSG/Geórgia
4º - Luis Díaz - Bayern de Munique/Colômbia
5º - Lionel Messi - Inter Miami/Argentina
6º - Vinicius Júnior - Real Madrid/Brasil
7º - Bukayo Saka - Arsenal/Inglaterra
8º - Raphinha - Barcelona/Brasil
9º - Désiré Doué - PSG/França
10º - Jérémy Doku - Manchester City/Bélgica
11º - Bradley Barcola - PSG/França
12º - Ademola Lookman - Atlético de Madrid/Nigéria
13º - Kenan Yildiz - Juventus/Turquia
14º - Anthony Gordon - Barcelona/Inglaterra
15º - Bryan Mbeumo - Manchester United/Camarões
16º - Mohamed Salah - Trabzonspor/Egito
17º - Yan Diomande - Real Madrid/Costa do Marfim
18º - Julián Quiñones - Al Qadsiah/México
19º - Ismaila Sarr - Crystal Palace/Senegal
CENTROAVANTES
1º - Harry Kane - Bayern de Munique/Inglaterra
2º - Kylian Mbappé - Real Madrid/França
3º - Erling Haaland - Manchester City/Noruega
4º - Ousmane Dembélé - PSG/França
5º - Julián Álvarez - Atlético de Madrid/Argentina
6º - Lautaro Martinez - Inter de Milão/Argentina
7º - Kai Havertz - Arsenal/Alemanha
8º - João Pedro - Chelsea/Brasil
9º - Victor Osimhen - Galatasaray/Nigéria
10º - Hugo Ekitike - Liverpool/França
11º - Igor Thiago - Brentford/Brasil
12º - Ollie Watkins - Aston Villa/Inglaterra
13º - Robert Lewandowski - Chicago Fire/Polônia
14º - Cristiano Ronaldo - Al Nassr/Portugal
15º - Antoine Griezmann - Orlando City/França
16º - Marcus Thuram - Inter de Milão/França
17º - Donyell Malen - Roma/Holanda
18º - Mikel Oyarzabal - Real Sociedad/Espanha
19º - Viktor Gyökeres - Arsenal/Suécia
20º - Alexander Sørloth - Atlético de Madrid/Noruega