Espanhol Xavi Hernández assume a Holanda até 2030: 'Sou um pouco filho do futebol holandês'

Um dia após a inesperada recusa de Arne Slot, a Real Associação Neerlandesa de Futebol (KNVB) surpreendeu e anunciou seu novo treinador até a Copa do Mundo de 2030. Campeão do Mundo em 2010 jogando pela Espanha em decisão justamente contra a esquadra holandesa, Xavi Hernández assume a vaga deixada por Ronald Koeman. "Pode-se dizer que sou um pouco filho do futebol holandês."

"Xavi Hernández foi nomeado o novo técnico da seleção masculina de futebol dos Países Baixos. O treinador espanhol de 46 anos assume o cargo no lugar de Ronald Koeman. Xavi chegou a um acordo com a KNVB sobre um contrato que vai até a Copa do Mundo FIFA de 2030", informou a página da seleção holandesa.

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Será a primeira experiência de Xavi no comando de uma seleção nacional. Grande jogador do Barcelona, no qual atuou por 17 temporadas, ele estava desempregado justamente ao deixar o comendo do clube espanhol, ainda em 2024. Antes, treinou o Al-Sadd, do Catar.

"Considero uma enorme honra me tornar o treinador da seleção holandesa. Como alguém que se formou na academia do FC Barcelona, com forte influência de Johan Cruyff e Rinus Michels, entre outros, sinto uma ligação especial com o futebol holandês", comemorou o novo comandante. "Pode-se dizer que sou um pouco filho do futebol holandês. Outros grandes treinadores, especialmente Louis van Gaal, sob o qual fiz minha estreia no Barcelona, e Frank Rijkaard, também desempenharam um papel importante na minha formação como jogador e treinador", destacou.

Xavi esteve no Barcelona que encantou o planeta com um futebol envolvente e extremamente ofensivo e espera levar essa cultura de volta à sempre forte seleção holandesa.

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"A Holanda tem uma rica cultura futebolística e uma visão clara que também me atrai enormemente: futebol ofensivo, baseado na posse de bola, com criatividade, paixão e convicção", destacou Xavi. "Claro que o objetivo mais importante é e sempre será vencer, mas prefiro fazê-lo de uma forma que reflita essas características e que as pessoas possam desfrutar. O potencial para isso existe, assim como uma base sólida para construir. Estou ansioso para começar este desafio junto com os jogadores, a comissão técnica e todos na KNVB."

A comissão técnica do espanhol ainda será divulgada. "A intenção é montar uma comissão técnica que também inclua contribuições holandesas. O conhecimento holandês de futebol, dos jogadores e da cultura é de grande valor. Combinando o conhecimento e a experiência de cada um, criamos as melhores condições para extrair o máximo de nós mesmos e do elenco como um todo", afirmou.

A surpreendente escolha foi comemorada por dirigentes holandeses, bastante satisfeitos com o aceite de Xavi. "Cada novo ciclo exige que reavaliemos aonde queremos chegar, o que precisamos para chegar lá e qual técnico da seleção nacional disponível se encaixa melhor. Como jogador, Xavi já conquistou tudo, com uma Copa do Mundo, vários títulos nacionais e títulos da Liga dos Campeões, entre outros", frisou o diretor de futebol de elite, Nigel de Jong.

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"Como técnico, ele foi moldado por anos de trabalho com técnicos de ponta que defendem uma visão de futebol que se alinha muito bem com a maneira como queremos jogar na seleção holandesa: tomar a iniciativa, praticar um futebol dominante e atraente, combinado com a flexibilidade que o futebol de elite moderno exige", seguiu. "Xavi acredita nesses princípios básicos, abraçou essa visão e a tornou sua. Tudo isso, combinado com sua personalidade e a maneira como sabe se conectar com os jogadores e extrair o melhor de um grupo, faz dele a escolha certa para os próximos anos."

A diretora de futebol profissional, Marianne van Leeuwen, também elogiou a contratação do espanhol. "Com Xavi, estamos trazendo alguém que conhece o auge do futebol internacional, tanto como jogador quanto como treinador. Ele sabe o que é preciso para ter sucesso no mais alto nível e traz essa experiência para a seleção holandesa", disse, com satisfação. "Isso se encaixa perfeitamente em nossas ambições. Portanto, estamos muito satisfeitos por ele ter aceitado este desafio."