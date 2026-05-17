Espanhol Palou é pole nas 500 Milhas de Indianápolis; Collet sai em 10º, e Castroneves, em 15º

O piloto espanhol Alex Palou, da Chip Ganassi, conquistou a pole position das 500 Milhas de Indianápolis neste domingo no Indianapolis Motor Speedway. Vencedor da tradicional corrida em 2025, Palou é tetracampeão da Indy (2021, 2023, 2024 e 2025) e primeiro espanhol a vencer tanto o campeonato da IndyCar quanto a Indy 500. A 110ª edição da prova acontece no próximo domingo.

Com o sucesso na Indy, o espanhol foi alvo de especulações sobre uma possível transferência à Fórmula 1 no final de 2025. Rumores indicavam que a Red Bull estaria interessada na contratação para colocá-lo como companheiro do tetracampeão Max Verstappen.

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Aos 29 anos, Palou afirmou que a informação era plantada e que não fazia sentido ser um novato na F1 com a sua idade e pedir dois anos para conhecer as pistas e o carro e um prazo para performar. "Você precisa chegar lá e andar imediatamente", afirmou ele ao ser questionado sobre uma possível ida à F1.

O brasileiro Caio Collet, de 24 anos, garantiu o décimo tempo com a AJ Foyt e abre a quarta fila, que terá ainda Scott Dixon, da Chip Ganassi, e Rinus VeeKay, da Juncos Hollinger.

Um dos grandes nomes da história da prova, o paulista Hélio Castroneves tem quatro triunfos, conquistados em 2001, 2002, 2009 e 2021. Também venceram quatro vezes os americanos A. J. Foyt, Al Unser e Rick Mears. O brasileiro, aos 51 anos, busca a quinta conquista largando da 15ª posição.