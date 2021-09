Espanhol Álex Palou chega em 4º lugar em Long Beach e é campeão da Fórmula Indy

Da Redação

Álex Palou é o grande campeão da temporada 2021 da Fórmula Indy. Com mais uma atuação extremamente consistente, o piloto espanhol chegou neste domingo em quarto lugar na etapa de Long Beach, a 16.ª e última do campeonato, e levantou a taça no que foi apenas o seu segundo ano de categoria, o primeiro pela equipe Ganassi.

continua após publicidade .

Na última corrida do ano, a vitória espetacular foi do americano Colton Herta, que largou da 13.ª colocação e foi, de forma bastante agressiva, limpando todo mundo do caminho. O piloto local ainda teve de lidar com ataques finais do compatriota Josef Newgarden, que foi quem mais tentou tirar a taça de Palou neste domingo.

A briga pelo título, na verdade, foi ainda mais morna do que já se esperava. É que o mexicano Pato OWard foi acertado por Ed Jones, rodou e teve danos no carro que não foram solucionados. Isso fez Palou correr com um tranquilidade absoluta nas 85 voltas pelo circuito de Long Beach.

continua após publicidade .

O neozelandês Scott Dixon, que viveu um 2021 bem mais discreto do que o normal, fechou o ano no pódio, chegando justamente na frente do companheiro campeão. Simon Pagenaud, de saída da Penske, cruzou a linha final na quinta colocação.

Alexander Rossi, Jack Harvey, Sébastien Bourdais, Takuma Sato e Will Power completaram o Top 10 em Long Beach. Scott McLaughlin foi o 11.º colocado e, assim, se sagrou o novato do ano, aproveitando o abandono do francês Romain Grosjean. O brasileiro Helio Castroneves fazia grande prova, mas a estratégia não deu certo e ficou em 20.º lugar.

Na classificação final da temporada, Palou ficou com 549 pontos, contra 511 de Newgarden. O terceiro colocado foi O´Ward, com 487. O Top 5 foi completado por Dixon, com 481, e pelo sueco Marcus Ericsson, com 435. O melhor brasileiro foi Helinho, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, que fechou o campeonato na 22.ª posição, com 158 pontos.