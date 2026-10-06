Espanha vira na Croácia com gols de Merino, amplia série invicta e avança na Liga das Nações

Atual campeã mundial e da Eurocopa, a forte seleção da Espanha viu sua série invicta de dois anos e meio ameaçada de chegar ao fim. Mas se reabilitou em duelo complicado pela Liga das Nações ao buscar a virada diante da abalada, mas brava Croácia, por 2 a 1, em Split. Com a manutenção dos 100% de aproveitamento, carimbou a vaga antecipada às quartas de final.

O talismã Merino entrou no segundo tempo e não apenas evitou a queda da invencibilidade espanhola, agora de 42 partidas, como mostrou-se decisivo ao anotar duas vezes e definir um duro triunfo no fim quando os croatas tinham um a menos em campo. Com o resultado, a Fúria manteve a liderança isolada do Grupo C, agora com 12 pontos, e se garantiu nas quartas, pois não pode mais ser desbancada pelos croatas, com apenas três.

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O triunfo inglês sobre a República Tcheca, por 3 a 0, gols de Coufal, contra, e dois do artilheiro Harry Kane, deixa a disputa pela liderança acirrada, pois a equipe sobe para nove pontos. Os tchecos, zerados, apenas cumprem tabela nas duas últimas rodadas.

NOVA POSTURA CROATA E ABERTURA DO PLACAR

Envergonhada, a seleção croata entrou em campo prometendo reação após vexatória surra de 7 a 0 diante da Inglaterra na rodada passada. O experiente Modric, líder da seleção, foi o responsável por pedir calma à torcida após a surra, falando em "rápida resposta". Aproveitou para defender o recém-chegado técnico Slaven Bilic.

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Ocorre que pela frente tinha nada menos que a melhor seleção do planeta, com o retorno de sua escalação estrelada após alguns testes e sob necessidade de apenas uma igualdade para a vaga antecipada nas quartas de final da competição.

Os torcedores croatas 'abraçaram' o discurso de volta por cima e iniciaram a partida desta terça-feira vaiando os espanhóis a cada toque na bola para tentar desestabilizar a adversária.

Mesmo com a marcação reforçada, o que sugeria um certo medo, a Croácia era corajosa e com postura bastante distinta à apresentação passada. A seleção mostrava-se atrevida e atacava diante da favorita. Unai Simón salvou na cabeçada de Stanisic.

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O goleiro ainda trabalhou bem na batida de Matanovic, após contragolpe em velocidade, mas nada pôde fazer na cabeçada de Perisic, no rebote. A gigante festa pelo gol entusiasmava a esquadra local e, pasmem, a Espanha se via acuada e sem saber o que fazer.

Pouco após a abertura do placar, Simón saiu jogando errado e Matanovic teve chance de ouro para ampliar, sozinho na área. Porém, bateu para redenção do goleiro. A Espanha só teve chance para empatar antes do descanso no minuto final, com Lamine Yamal mandando na rede pelo lado de fora.

ESPANHA VOLTA MEXIDA E MERINO BRILHA NO SEGUNDO TEMPO

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A etapa final começou com a Espanha mais ligada após 45 minutos iniciais para se esquecer. Dani Olmo e Yamal chegaram bem, mas acabaram parando na forte marcação croata. A campeã mundial dominava toda a etapa e não demorou a buscar a igualdade com seu 'talismã'.

Após receber de Dani Olmo, Merino - aposta de Luis de la Fuente na etapa final, como era no decorrer dos jogos da Copa do Mundo - bateu rasteiro para deixar tudo igual e frustrar a expectativa dos croatas. A igualdade deixou o barulhento estádio quieto.

A apresentação ruim do primeiro tempo ficou para trás e era a Espanha quem mandava no jogo após uma simples troca. Yamal mandou raspando, quase virando o placar. Mesmo dona da etapa, a Espanha quase entregou o segundo gol à Croácia no fim. Troca de passes de primeira na defesa e a bola, após erro, sobra para Perisic bater de primeira e parar em milagre de Simón. O capitão croata, a seguir, foi expulso por acúmulo de amarelos e o sonho de um triunfo ali terminou.

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Restava à Croácia segurar o empate nos 10 minutos finais. Revoltada com Cucurella, que sofreu a falta da expulsão de Perisic, a torcida local vaiava o lateral a cada toque na bola. A Espanha, entretanto, não mostrava-se satisfeita apenas com a vaga antecipada e virou o placar no fim, com estrela de Merino.