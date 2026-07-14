Espanha vence a favorita França e garante vaga na final da Copa do Mundo

A seleção da Espanha garantiu sua classificação para a grande final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a França por 2 a 0, em partida disputada nesta terça-feira (14) no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. Com um desempenho sólido e eficiente, a equipe espanhola encerrou a invencibilidade francesa na competição e garantiu o retorno a uma decisão de Mundial após 16 anos, desde a conquista histórica em 2010. A equipe espera o adversário na decisão, que será conhecido nesta quarta-feira (15) no duelo entre Argentina e Inglaterra, em Atlanta.

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O confronto, marcado por alta intensidade e equilíbrio tático, foi decidido em momentos de precisão da "Fúria". O placar foi aberto ainda no primeiro tempo, quando Mikel Oyarzabal converteu uma cobrança de pênalti, colocando os espanhóis em vantagem. Já na segunda etapa, após controlar as ações e conter as tentativas francesas de reação, a Espanha ampliou a liderança com o lateral Pedro Porro, que marcou o segundo gol e praticamente selou o destino da partida.





Primeiro gol foi de pênalti - Foto: Instagram Seleção da Espanha Primeiro gol foi de pênalti - Foto: Instagram Seleção da Espanha





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A França, liderada pelo astro Kylian Mbappé, tentou pressionar até os minutos finais em busca de diminuir o prejuízo, mas encontrou um sistema defensivo bem postado e a segurança do goleiro Unai Simón, que frustrou as investidas dos "Bleus".

Com o triunfo, a Espanha aguarda agora o vencedor do duelo entre Inglaterra e Argentina, que definirá o outro finalista da Copa do Mundo de 2026. A derrota marca o fim da trajetória francesa nesta edição do torneio, encerrando o sonho do tricampeonato mundial para a equipe de Didier Deschamps.