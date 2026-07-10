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Espanha e Bélgica duelam nesta sexta por vaga na semifinal da Copa do Mundo

Confronto único coloca frente a frente duas potências europeias em Los Angeles

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 07:30:21 Editado em 09.07.2026, 15:28:21
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Espanha e Bélgica duelam nesta sexta por vaga na semifinal da Copa do Mundo
Autor Thibaut Courtois, goleiro da Bélgica - Foto: Reprodução/Instagram @thibautcourtois

As seleções da Espanha e da Bélgica enfrentam-se nesta sexta-feira (10) às 16h (horário de Brasília), em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto decisivo, que será realizado no Los Angeles Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos, é eliminatório e garante ao vencedor uma vaga direta na semifinal do principal torneio de futebol do planeta.

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O duelo coloca frente a frente duas das equipes mais tradicionais do futebol europeu nesta fase aguda da competição.

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Bélgica Copa 2026 Copa do Mundo Copa do Mundo 2026 espanha Futebol quartas de final
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