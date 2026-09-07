Espaguete à Antonelli: piloto comemora vitória em casa comendo macarrão direto do troféu

Kimi Antonelli levou a expressão "saborear uma vitória" ao sentido literal. Um dia depois de conquistar o GP da Itália, o piloto da Mercedes voltou ao pódio de Monza e utilizou o próprio troféu como prato para comer uma porção de espaguete com molho de tomate.

O formato da taça, inspirado em uma pilha de pratos, facilitou a comemoração. As imagens foram publicadas pelo italiano nas redes sociais e rapidamente ganharam repercussão entre os fãs da Fórmula 1.

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A celebração descontraída veio depois de uma das maiores atuações da temporada. Punido pela troca de componentes da unidade de potência, Antonelli largou na 19ª colocação e atravessou praticamente todo o pelotão até assumir a liderança.

A vitória também encerrou um jejum histórico. Aos 20 anos, o piloto tornou-se o primeiro italiano a ganhar em Monza desde Ludovico Scarfiotti, em 1966.

"É difícil descrever o dia de ontem. Parece um sonho acordado. O que vivi é algo que jamais esquecerei", escreveu Antonelli.

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Com a sétima vitória na temporada, o representante da Mercedes ampliou para 66 pontos a vantagem sobre George Russell na liderança do Mundial. A próxima etapa será disputada no novo circuito de Madri, na Espanha.