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Escobar renova com o Santos até o fim de 2027: 'Motivo de muito orgulho representar o clube'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 20:17:00 Editado em 31.07.2026, 20:29:57
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O argentino Escobar, 'dono' da lateral esquerda da equipe dirigida pelo técnico Cuca, vai defender as cores do Santos por mais uma temporada. Nesta sexta-feira, prévia do duelo com o Remo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a diretoria anunciou a ampliação do vínculo até o fim de 2027.

"O Santos Futebol Clube renovou contrato com o lateral esquerdo Gonzalo Escobar até 31 de dezembro de 2027. O novo vínculo estende o contrato que se encerraria ao fim da atual temporada", informou o clube.

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Defendendo a equipe da Vila Belmiro desde 2024, quando chegou por empréstimo, Escobar se firmou na posição graças à disposição demonstrada em campo e, recentemente, completou 100 partidas defendendo a camisa santista. Já são 107 partidas pelo clube e ele não escondeu a satisfação pela renovação.

"É motivo de muito orgulho representar o Santos e jogar para essa torcida fantástica. Prometo a dedicação de sempre enquanto vestir essa camisa histórica", declarou Escobar.

Desde sua chegada ao Santos, Cuca fez diversos experimentos na equipe titular, mas quando o assunto é lateral-esquerda, Escobar é unanimidade entre os companheiros e também com a torcida santista, que sempre exalta sua garra em campo.

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