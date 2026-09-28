Escalação da seleção: Ancelotti deve abandonar esquema e usar Raphinha de centroavante

O Brasil realiza nesta terça-feira, 29, o segundo amistoso contra a seleção australiana nesta Data Fifa. Para o confronto, Carlo Ancelotti deve promover mudanças na equipe titular, reforçando o meio-campo e utilizando Raphinha como nove no ataque.

O treinador, após empatar em 1 a 1 com a Austrália no primeiro jogo, prepara novidades na equipe e novos testes. O principal deve ser o fim dos quatro atacantes e a adoção de um 4-3-3, com um meio-campista a mais nos onze iniciais. Além disso, há a possibilidade de novos nomes ganharem chances no time inicial para amanhã.

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No último treino antes de encarar a seleção australiana, Ancelotti escalou o time titular com Otávio, Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vini Júnior. Assim, no ataque titular do amistoso passado, Endrick e Estêvão deram lugar a Rayan, que marcou o gol brasileiro no empate em 1 a 1, e Gabriel Bontempo, que reforça o meio-campo.

Caso Raphinha seja deslocado para a função de nove, ele vai atuar em uma função que vem exercendo no Barcelona e se destacando na equipe espanhola. No clube catalão, o jogador mudou de função nesta temporada, vem atuando mais próximo da área e assumiu o protagonismo ofensivo.

Com a função de '9', o atacante vem brilhando neste começo de temporada e se colocando como um dos principais nomes do futebol europeu. Até aqui, em 2026/27, ele soma oito jogos, com 14 gols e três assistências pelo Barcelona. Em seus dois últimos jogos, antes de se apresentar à seleção, ele anotou dois hat-tricks, contra Racing Santander e Sevilla.

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Além disso, caso a escalação seja confirmada, apenas quatro jogadores devem repetir a titularidade contra os australianos: Danilo, Bruno Guimarães, Vini Jr. e Raphinha. Já o goleiro Otávio e o meia Bontempo, se confirmados no duelo, farão suas estreias com a camisa da seleção.