Erros de passe e gol incrível perdido: Paquetá tem começo discreto no Flamengo

A volta de Lucas Paquetá ao Flamengo, cercada de expectativa por se tratar da contratação mais cara da história do futebol brasileiro, está tendo um início abaixo do esperado do ponto de vista estatístico e de participação decisiva. Em quatro partidas disputadas, o meia ainda não marcou gols nem distribuiu assistências e esteve envolvido em lances que antecederam gols sofridos pela equipe.

A estreia do meia aconteceu na final da Supercopa Rei, diante do Corinthians, em Brasília. O Flamengo foi derrotado por 2 a 0, e a atuação de Paquetá ficou marcada por uma oportunidade clara desperdiçada nos acréscimos do segundo tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Aos 48 minutos, após cruzamento de Ayrton Lucas e um bate-rebate na área, a bola sobrou limpa para o meia, livre dentro da pequena área. A finalização saiu por cima do gol, encerrando a chance rubro-negra de levar a decisão para a disputa por pênaltis.

O lance ganhou repercussão imediata, inclusive com imagens da transmissão mostrando a reação do técnico Filipe Luís, que caiu no gramado após a finalização desperdiçada. Paquetá havia entrado no segundo tempo, sendo aplaudido pela torcida presente no Mané Garrincha, mas teve participação limitada no restante da partida.

ERROS DE PASSE EM MOMENTOS DECISIVOS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da estreia, o início de Paquetá no Campeonato Brasileiro apresentou episódios de impacto negativo no desempenho coletivo. Em duas das três primeiras rodadas da competição, erros de passe do meia estiveram na origem de gols sofridos pelo Flamengo.

Na segunda rodada, no empate por 1 a 1 com o Internacional, Paquetá tentou um passe de primeira na intermediária entre o círculo central e a entrada da grande área. A bola foi interceptada, originando o contra-ataque que terminou no gol de Borré.

Já na rodada seguinte, no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, o meia voltou a errar na construção. Paquetá tentou acionar um companheiro que estava próximo à meia-lua, na entrada da área, mas errou. O adversário recuperou a bola e iniciou a jogada que resultou no gol de Matheuzinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

NÚMEROS AINDA DISCRETOS

Até o momento, Lucas Paquetá soma quatro partidas pelo Flamengo, sem participação direta em gols: são zero tentos e zero assistências no período. Os dados contrastam com a expectativa criada em torno de seu retorno, especialmente pelo investimento feito pelo clube e pelo papel que o meia costuma exercer na organização ofensiva das equipes por onde passou.

O meia segue à disposição da comissão técnica para a sequência do Brasileirão e Campeonato Carioca, com a expectativa de ganhar ritmo e assumir protagonismo ao longo da temporada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paquetá e Flamengo voltam a campo neste domingo (15), quando enfrentam o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Estadual. A partida é eliminatória e será disputada no Nilton Santos.