Erisson supera Neymar e Haaland como mais pesquisado em portal de transferências

A boa fase do Botafogo segue repercutindo fora das quatro linhas. Erison, autor do gol da vitória sobre o Flamengo no último domingo, foi o atleta mais pesquisado logo após o fim do jogo no site "Transfermarkt", especializado em valores de mercado e transferências de jogadores.

Com apenas 23 anos, o atacante é um dos destaques do alvinegro nesta temporada e sua atuação repercutiu nas redes. Durante o domingo, Erison "El Toro" foi mais pesquisado que Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé e até mesmo Haaland.

O camisa 89 do Botafogo liderou o ranking por algumas horas, antes dos rumores de que a estrela norueguesa estava a caminho do Manchester City, que foi confirmado oficialmente na última terça-feira. Mesmo assim, o fato mostra a empolgação da torcida alvinegra com a atuação de Erison e a vitória da equipe.

Segundo o portal, o atacante tem seu valor de mercado avaliado em 1,5 milhão de euros (R$ 8,1 milhões). Erison chegou ao Botafogo por empréstimo de dois anos, sem custos, após ter seus direitos adquiridos pela RJ Assessoria, empresa que agencia jogadores.

Nesta temporada, o jogador 11 gols marcados e três assistências em apenas 18 jogos, sendo dez destes como titular. Contratado na era pré-SAF do Botafogo, Erison tem contrato com o clube até o fim de 2023.