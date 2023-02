Erison elogia Calleri e promete paciência por espaço no São Paulo: 'Vou esperar'

(via Agência Estado)

Erison, de 23 anos, chegou ao São Paulo sabendo que terá uma concorrência de peso na briga pela vaga de centroavante, pois o dono da posição é Jonathan Calleri, que está em sua segunda passagem pelo clube e conta com o carinho da torcida. O novo reforço respeita a história do argentino no time tricolor e promete paciência para conseguir espaço, mas acredita até que possam jogar juntos.

"Sei que o Calleri tem uma história, é ídolo, mas acho que tenho que focar nos treinos e me dedicar. Isso vou deixar com o Ceni, ele sabe o que é melhor. Se jogarem os dois, será bom para o São Paulo. Se jogar só ele, também", disse em coletiva de imprensa nesta sexta-feira. "Sou um cara tranquilo quanto a isso Trabalho muito durante os dias. Rogério conversou comigo e disse que se tiver que jogar, vou jogar. Se tiver que esperar, vou esperar. Se jogar cinco ou dez minutos, é para entrar e ajudar", completou.

O atacante de 23 anos estava no Estoril Praia, de Portugal, emprestado pelo Botafogo, que agora o emprestou ao São Paulo. A decisão de voltar da Europa para defender o clube são-paulino, de acordo com o jogador, foi tomada por grande influência do técnico Rogério Ceni, que fez uma série de ligações para convencê-lo.

"Eu estava em Portugal, e o Rogério me ligou. Ele me perguntou se eu queria vir, se queria fazer parte desse grupo. Falei que estava com muita vontade de vestir essa gigantesca camisa", afirmou. "A gente já teve os primeiros contatos e foi muito bom. Ele conversou muito comigo e está me orientando. É uma honra trabalhar com o Rogério, procurar sempre ouvi-lo e ter meu desenvolvimento ainda maior", concluiu.

Erison participou do primeiro treinamento com o grupo tricolor na quinta-feira e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta, portanto deve estar à disposição do técnico Rogério Ceni para estrear neste domingo, em duelo com o Santo André, pela sexta rodada do Paulistão.

Ceni não deve contar com o zagueiro Arboleda, que, após não treinar na quinta-feira em razão de uma tendinite no joelho, ficou de fora novamente no treino desta sexta. Como Diego Costa e Ferraresi estão lesionados, o jovem Beraldo deve jogar na posição. O lateral-direito Rafinha, que já foi improvisado como zagueiro, também se recupera de lesão, assim como seu parceiro de posição, Igor Vinícius. Diante do cenário, o questionado Orejuela tem chances de seguir como titular na lateral direita.