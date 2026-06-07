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Eriksen desmaia em campo de novo, e amistoso entre Dinamarca e Ucrânia é encerrado

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 07.06.2026, 16:30:00 Editado em 07.06.2026, 16:42:46
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O meia dinamarquês Christian Eriksen voltou a protagonizar um momento chocante no futebol neste domingo. Aos 34 anos, o jogador desmaiou aos 20 minutos do segundo tempo do amistoso entre Dinamarca e Ucrânia e causou preocupação e mobilização da torcida, das duas seleções e até da arbitragem.

Em junho de 2021, o dinamarquês já havia sofrido uma parada cardíaca durante o duelo de sua seleção com a Finlândia, pela Eurocopa. Após cerca de 15 minutos de atendimento em campo para ressuscitá-lo, Eriksen saiu do campo de maca, auxiliado por um balão de oxigênio e foi levado a um hospital.

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Torcedores dinamarqueses e ucranianos ficaram de pé, aplaudindo e cantando o nome do jogador do Wolfsburg. As duas seleções e seus treinadores também se manifestaram. Imagens mostraram o árbitro batendo palmas por Eriksen.

A Federação de Futebol da Dinamarca afirmou em comunicado que Eriksen ficou inconsciente por um breve momento e foi levado para fazer exames em um hospital. Após a saída do jogador de campo, o telão do estádio em Odense, na Dinamarca, anunciou o fim do amistoso e informou que ele passava bem.

A Dinamarca vencia a Ucrânia por 2 a 1, com gols de Dorgu e Mæhle para a seleção da casa e de Viktor Tsygankov para os visitantes quando o amistoso foi encerrado. Dinamarca e Ucrânia não se classificaram para a Copa do Mundo.

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