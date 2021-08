Da Redação

Érica Sena perde bronze na marcha atlética durante jogos

Érica Sena viveu nesta sexta-feira uma das maiores frustrações de um atleta brasileiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela estava perto de ganhar o bronze na marcha atlética feminina dos 20 km, mas recebeu a terceira advertência nos metros finais da prova, teve de parar por dois minutos, e terminou o percurso na 11ª colocação, com o tempo de 1h31min39, perdendo o terceiro lugar para a chinesa Hong Liu, que marcou 1h29min57.

O ouro foi para Antonella Palmisano, da Itália (1h29min12), país que também venceu a prova masculina na quinta-feira, e a prata ficou com a colombiana Lorena Sandra (1h29min37).

Érica fez uma excelente prova, esteve durante quase todo o percurso no pelotão da frente e chegou a liderar em alguns momentos. Na reta final, acelerou as passadas e passou a chinesa com a qual disputava o terceiro lugar.

No entanto, a poucos metros para cruzar a linha de chegada, no momento em que aumentava o ritmo para buscar a prata, a brasileira foi penalizada com a terceira advertência que obrigou a marchadora a fazer uma parada de dois minutos e a tirou do pódio.

Na marcha atlética, o competidor não pode tirar os dois pés do chão. Quando um sai do solo, o outro começa o movimento e o joelho da perna que dá a passada não pode ser flexionado até que o movimento seja realizado por completo. Vários juízes ficam espalhados ao longo do percurso para aplicar as eventuais advertências. A terceira sanção obriga o atleta a parar por dois minutos.

A pernambucana concluiu os 20 km na 11ª colocação e chorou bastante depois de cruzar a linha de chegada, frustrada com o que havia acontecido. Muito chateada, ela não quis falar com os jornalistas após a prova realizada na cidade de Sapporo, distante mais de 800 km de Tóquio. A cidade recebeu a disputa porque tem um clima um pouco mais ameno do que a capital japonesa. Ainda assim, fez muito calor durante a marcha atlética.

Érica é a melhor marchadora da história do Brasil, com várias conquistas importantes. Foi sexta colocada no Mundial de Beijing, quarta nos Mundiais de Londres-2017 e de Doha-2019 e sétima nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, além de medalhista em Jogos pan-americanos. Neste ano, em março, a poucos meses da Olimpíada, obteve a melhor marca sul-americana dos 35 km na marcha atlética.

Érica, de 36 anos, é treinada pelo marido, o equatoriano Andrés Chocho, recordista sul-americano dos 50 km da marcha, e mora em Cuenca, no Equador. A brasileira disputou a sua segunda edição de Jogos Olímpicos.