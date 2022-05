Equipe mais indisciplinada da Série B, Guarani sofre com suspensões e pendurados

(via Agência Estado)

Na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, o Guarani vem tendo dificuldades para repetir a escalação por causa de lesões e, principalmente, suspensões. Afinal, é o clube mais indisciplinado do campeonato, com 34 cartões amarelos.

continua após publicidade .

Neste sábado, contra o Sampaio Corrêa, em São Luis, o estreante técnico Marcelo Chamusca não vai poder contar com o lateral-esquerdo Matheus Pereira, que desfalca o Guarani pela segunda vez nesta Série B por suspensão.

Outra preocupação para o treinador é em relação aos jogadores pendurados. O zagueiro Ronaldo Alves, o volante Madison, o meia Giovanni Augusto e os atacantes Júlio César e Nicolas Careca estão com dois cartões amarelos.

continua após publicidade .

Entre os pendurados, Ronaldo Alves, Giovanni Augusto e Júlio César foram titulares no empate sem gols com o Vasco e devem iniciar a partida em São Luis (MA).

Apesar de não perder há cinco jogos, o Guarani vem de quatro empates seguidos e é o 18º colocado da Série B, com apenas oito pontos.