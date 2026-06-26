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FOLGA GARANTIDA

Equador vai às oitavas da Copa pela segunda vez e ganha feriado nacional

Presidente Daniel Noboa celebrou o resultado nas redes sociais e decretou folga no país

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 09:24:06 Editado em 26.06.2026, 09:29:54
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Equador vai às oitavas da Copa pela segunda vez e ganha feriado nacional
Autor Foto: Reprodução/Instagram/Fifa

O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou feriado nacional em todo o país nesta sexta-feira após a seleção equatoriana vencer a Alemanha por 2 a 1 e garantir a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo.

A vitória de virada, conquistada nesta quinta-feira (25), garantiu a vaga da equipe na segunda fase do torneio mundial e gerou forte comoção nacional. Noboa utilizou suas redes sociais para celebrar o resultado, agradecer ao elenco e à comissão técnica pela superação diante das críticas recentes e anunciar oficialmente o dia de folga para a população.

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Esta é apenas a segunda vez na história que o Equador avança para a fase eliminatória de uma Copa do Mundo — a única anterior havia ocorrido em 2006, quando o país alcançou as oitavas de final.


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Equador vai às oitavas da Copa pela segunda vez e ganha feriado nacional
AutorFoto: Reprodução/Fifa

A vaga deste ano foi conquistada de forma dramática, já que a seleção vinha de uma derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim e de um empate sem gols contra Curaçao, precisando obrigatoriamente da vitória sobre os alemães para seguir viva na competição. No confronto, a Alemanha abriu o placar logo no início com Sané, mas o Equador buscou o empate ainda no primeiro tempo com Angulo e selou a virada na reta final da partida com um gol de Gonzalo Plata.

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Após o apito final, Plata, que atua no Flamengo, celebrou o feito em entrevista à CazéTV e brincou sobre uma "vingança" contra o goleiro alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, que havia participado da eliminação do clube carioca no Mundial de Clubes. O atacante destacou a dificuldade de enfrentar o goleiro adversário e elogiou o impacto e a postura do time, apontando que esse é o ritmo a ser mantido nas próximas etapas. Agora, como avançou como uma das melhores terceiras colocadas do torneio, a seleção equatoriana aguarda o encerramento da rodada dos demais grupos para conhecer seu próximo adversário no mata-mata.

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