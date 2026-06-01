Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Equador aposta na experiência de Enner Valencia, chama 5 brasileiros e define lista para Copa

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 09:05:00 Editado em 01.06.2026, 09:12:51
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Amparada por uma geração acostumada a jogar nos grandes centros da Europa, a seleção do Equador definiu a lista de convocados para a disputa da Copa do Mundo que terá como sedes os Estados Unidos, México e Canadá. O destaque fica por conta de Enner Valencia, atualmente no futebol mexicano, e que vai para o seu terceiro mundial.

O jogador de 36, que já defendeu as cores do Internacional, terá ainda a companhia de nomes como o meio-campista Moisés Caicedo (Chelsea), os defensores Piero Hincapié (Arsenal), Pervis Estupián (Milan) e Willain Pacho (Paris Saint-Germain).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A relação do treinador Sebastian Beccacece conta ainda com nomes que se destacam no Brasil. Além do trio atleticano composto por Angelo Preciado, Alan Franco e Alan Minda, o comandante argentino também apostou no rubro-negro Gonzalo Plata e no ex-corintiano Félix Torres, atualmente no Internacional.

Diante da boa campanha realizada nas Eliminatórias da América do Sul, terminou em segundo, atrás somente da Argentina, o comandante da seleção equatoriana aposta em uma equipe sólida para obter uma classificação sem sustos na primeira fase.

O Equador integra o Grupo E do Mundial e faz a sua estreia no dia 14 de junho, na Filadelfia, diante da Costa do Marfim. O time volta a campo seis dias depois para encarar a seleção de Curaçao, em Kansas City e faz a partida mais difícil da chave no último compromisso (25), contra a Alemanha, em Nova Jersey.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONFIRA OS CONVOCADOS DO EQUADOR PARA A COPA DO MUNDO

Goleiros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias) e Gonzalo Valle (LDU Quito)

Defensores: Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Yaimar Medina (Genk) e Ángelo Preciado (Atlético-MG)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Meio-campistas: Pedro Vitte (Pumas)Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Alan Franco (Atlético-MG), Kendry Páez (River Plate) e Nilson Angulo (Sunderland)

Atacantes: Alan Minda (Atlético-MG) Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venezia), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Anthony Valencia (Royal Antwerp) e Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CONVOCADOS Copa do Mundo Equador Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV