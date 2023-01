Enzo Fittipaldi acerta com nova equipe e confirma presença na Fórmula 2 neste ano

(via Agência Estado)

O piloto Enzo Fittipaldi confirmou nesta quarta-feira que vai pilotar na Fórmula 2, na temporada 2023, por novo time. O neto de Emerson defenderá a britânica Carlin Racing, uma das maiores equipes da competição e atual vice-campeã do Mundial de Construtores da categoria de acesso à Fórmula 1.

"Estou extremamente empolgado por assinar com a Carlin e também por fazer parte da família Red Bull para a temporada 2023. É uma oportunidade incrível e mal posso esperar pelo primeiro fim de semana de corridas no Bahrein", comemorou o brasileiro, que contará também com novo patrocinador neste ano.

Enzo vai disputar a F-2 pela segunda temporada seguida. Em 2022, pilotou pela equipe Charouz Racing System e somou seis pódios, terminando em oitavo lugar geral. Para este ano, as expectativas são maiores por estar numa equipe maior, que brigou pelas primeiras posições nos últimos anos.

A seu favor, o neto de Emerson Fittipaldi e irmão de Pietro também terá a entrada na academia da Red Bull, pavimentando seu caminho rumo ao seu maior objetivo, que é ganhar uma chance futuramente na Fórmula 1.

"Eu estou muito contente em estar com a Red Bull agora, fazer parte de uma equipe de Fórmula 1 parece significar estar com um pé na categoria e já poder viver um pouco a experiência dela. É uma grande oportunidade, ainda mais com a Red Bull, que é a melhor equipe da Fórmula 1, sempre foi um sonho meu fazer parte desta família", declarou o jovem brasileiro, de 21 anos.

A temporada 2023 da Fórmula 2 começará no fim de semana dos dias 3 a 5 de março, no Circuito Internacional de Sakhir, no Bahrein. A categoria terá uma janela de testes na pré-temporada, entre os dias 14 e 15 de fevereiro, também no Bahrein.