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Enzo Fernández no City e brasileiros na lista das 10 transferências mais caras desta janela

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A janela de transferências das principais ligas da Europa se encerra nesta terça-feira, 1º, período utilizado pelas equipes para reforçar seus elencos antes da sequência da temporada 2026/27.

O primeiro colocado da lista saiu justamente no último dia da janela. De olho em elevar o nível do seu meio-campo depois da saída de Rodri, o Manchester City desembolsou cerca de 145 milhões de euros (R$ 866,7 milhões na cotação atual) para tirar o argentino Enzo Fernández do Chelsea.

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Logo atrás, o próprio Chelsea aparece com a contratação do meia Morgan Rogers. O jogador deixou o Aston Villa após boas atuações na temporada passada e se transferiu pra a equipe de Londres pelo valor de 138 milhões de euros (R$ 824,8 milhões).

Completando o pódio, o City buscou Elliot Anderson, meio-campista titular da seleção inglesa e destaque do Nottingham Forest, por 135 milhões de euros (R$ 806,9 milhões). O clube comandado pelo técnico Enzo Maresca ainda figura no ranking com o marroquino Ayyoub Bouaddi, que custou 95 milhões de euros (R$ 567,8 milhões).

Ainda na Premier League, o Tottenham foi um dos times que se destacaram no mercado de transferências, com três operações no top-10. Além de Sandro Tonali e Mateus Fernandes, os ingleses trouxeram o brasileiro Savinho do Manchester City por aproximadamente 87,7 milhões de euros (R$ 524 milhões).

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Outro jogador do Brasil entre as 10 maiores contratações é o volante Bruno Guimarães, que saiu do Newcastle rumo ao Arsenal, atual campeão da liga inglesa, por 87,5 milhões de euros (R$ 523 milhões).

CONFIRA AS 10 TRANSFERÊNCIAS MAIS CARAS DESTA JANELA NO FUTEBOL EUROPEU

Enzo Fernández - do Chelsea ao Manchester City - 145 milhões de euros

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Morgan Rogers - do Aston Villa ao Chelsea - 138 milhões de euros

Elliot Anderson - do Nottingham Forest ao Manchester City - 135 milhões de euros

Bradley Barcola - do PSG ao Liverpool - 125 milhões de euros

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Yan Diomande - do RB Leipzig ao Real Madrid - 125 milhões de euros

Sandro Tonali - do Newcastle ao Tottenham - 108 milhões de euros

Mateus Fernandes - do West Ham ao Tottenham - 99 milhões de euros

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Ayyoub Bouaddi - do Lille ao Manchester City - 95 milhões de euros

Savinho - do Manchester City ao Tottenham - 87,7 milhões de euros

Bruno Guimarães - do Newcastle ao Arsenal - 87,5 milhões de euros

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