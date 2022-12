Enzo Fernández coroa ano mágico após carta para Messi e destaque da Argentina

Pedro Ramos (via Agência Estado)

Triste ao saber da decisão de Lionel Messi de se despedir da seleção argentina em 2016, o adolescente Enzo, aos 15 anos, decidiu entrar na sua conta no Facebook e escrever uma carta endereçada ao camisa 10 após o vice na Copa América. O menino da cidade de San Martín pediu para o craque rever sua decisão. "Como vamos convencê-lo de que estamos mortos? Como vamos convencê-lo de que em nossa vida tivemos 1% de pressão que você tem sobre seus ombros?", questionava o garoto que sonhava em jogar com o ídolo.

Sete anos depois, Enzo mal sabia não só que realizaria seu desejo, mas como o faria. O ano de 2022 foi histórico para o jovem. O futebol de gente grande impressionou na Copa do Mundo quando ajudou a Argentina a ser tricampeã mundial. Ele não começou a competição como titular, mas aproveitou a oportunidade que teve na fase de grupos e foi nome importante no meio-campo.

Enzo ganhou seu nome graças ao uruguaio Enzo Francescoli, ídolo do River Plate. Ele foi captado pelo time ainda aos seis anos após se destacar pelo modesto La Recova, da sua cidade. "Cheguei ao River em 2005. Eu comecei no time infantil. Lembro que me deram o uniforme e falaram 'você já é jogador do River'. Quase sempre joguei de primeiro volante e por algum tempo fiz isso como meio-campista pela direita e esquerda. Isso me deu facilidade para me movimentar em qualquer setor do meio-campo", contou ao site oficial do River.

Na família de quatro filhos, o pai Raul foi quem mais aconselhou o pequeno Enzo a seguir em frente. O garoto, de apelido 'Gordo', se desenvolveu em uma das melhoras bases do futebol sul-americano e subiu aos profissionais em 2019. No ano seguinte, foi emprestado pelo Defensa y Justicia e ajudou o time a ser campeão da Copa Sul-Americana, marcando seu primeiro gol profissional diante do Bahia, nas quartas de final. Também faturou a Recopa Sul-Americana ao bater o Palmeiras na decisão.

O empréstimo bem-sucedido era justamente o que o técnico Marcelo Gallardo queria para sua cria. Fernández retornou ao clube de origem e apresentou boas performances. "Quando cheguei, Gallardo falou comigo e me aconselhou a ficar tranquilo, para que eu desfrutasse. Porque esses momentos nunca mais serão esquecidos e que o melhor ainda vai vir", disse.

A rodagem foi importante para suportar a pressão de jogar em um time grande. No ano passado, foi peça importante na conquista do Campeonato Argentino. O Benfica, como sempre de olho no mercado sul-americano, foi atrás e pagou 10 milhões de euros em julho deste ano. O valor se mostrou uma pechincha. Um mês após sua contratação foi eleito melhor meio-campista do Campeonato Português. A adaptação rápida impressionou a torcida.

O Benfica vive grande temporada sob comando do técnico alemão Roger Schmidt. Classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões, o clube de Lisboa tem 37 pontos no Campeonato Português, oito a mais que o vice Porto. A vantagem confortável na tabela é reflexo do ótimo trabalho da equipe benfiquista, que tem 12 vitórias, um empate e ainda não perdeu.

Foi no dia 23 de setembro que finalmente fez sua estreia na Argentina. Em novembro do ano passado, foi convocado pela primeira vez para representar a seleção, mas não voltou a ter chances. O bom futebol na liga portuguesa chamou a atenção do técnico Lionel Scaloni. Enzo Fernández deu assistência para o craque Lionel Messi na vitória sobre Honduras em amistoso que marcou sua estreia. Era o que precisava para Scaloni confiar no seu futebol.

O jovem viu de casa as conquistas da Copa América em 2021 sobre o Brasil e a Finalíssima (duelo entre campeão sul-americano e europeu) diante da Itália em maio deste ano. Mas o título seguinte seria acompanhado de dentro do campo.

Foi convocado para a Copa do Mundo, mas não se esperava que pudesse começar como titular. Seu belo gol na partida difícil diante do México na fase de grupos foi o cartão de visitas ao mundo para mostrar que seu potencial é enorme. As atuações seguras no Mundial não passaram despercebidas.

Eleito melhor jogador jovem da Copa, Enzo Fernández atrai interesses de Manchester United, Liverpool, dentre outros clubes das principais ligas do mundo. O Benfica insiste que ele só sai na janela de transferências de janeiro pelo valor da cláusula de rescisão: 120 milhões de euros (cerca de R$ 663 milhões).

"Não sei nada sobre isso (uma proposta de 100 milhões de euros), não me quero meter no assunto. Estou focado no Benfica e dentro de alguns dias temos um jogo pela frente", disse durante evento comemorativo da conquista da Copa do Mundo.