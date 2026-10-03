Entenda por que CBF considera inédito o título do Brasileirão Feminino do São Paulo
O título do Brasileirão feminino conquistado pelo São Paulo neste sábado sobre o Corinthians é considerado inédito pela Confederação Brasileira de Futebol. Porém, o clube tricolor considerada também a taça levantada em 1997, quando a primeira competição nacional de futebol feminino foi disputada.
A divergência ocorre porque a primeira competição durou de 1997 a 2001. Depois, a modalidade feminina ficou sem uma competição oficial no País até a retomada em 2013. Esse hiato se justifica pela falta de estrutura - principalmente econômica - em sustentar um torneio nacional de grande magnitude. Houve algumas tentativas durante esse período, mas sem grandes resultados.
Em 1997, as jogadoras do São Paulo foram as primeiras campeãs nacionais ao vencer a Portuguesa por 4 a 0, em Taubaté, no interior do estado. Essa foi uma competição oficial organizada pela CBF, apesar de não ser reconhecida atualmente pela instituição.
Atualmente, a CBF reconhece apenas as competições vencidas de 2013 pra cá, quando o torneio foi reformulado e retomado. A competição teve um grande apoio governamental, sendo patrocinado pela Caixa Econômica. Ao todo, foi disputado por dezoito clubes em formato de promoção e rebaixamento à Série A2. O campeão foi o Centro Olímpico-SP.
Portanto, o título conquistado pelo São Paulo neste sábado é considerado inédito. O time tricolor encerra uma sequência de seis anos consecutivos do Corinthians levando a taça para casa. O time alvinegro segue sendo o maior vencedor da competição, com sete troféus.
CONFIRA A LISTA ATUALIZADA DE CAMPÕES DO BRASILEIRÃO FEMININO:
Corinthians: 7 títulos (2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025);
Ferroviária: 2 títulos (2014 e 2019);
São Paulo: 1 título (2026);
Rio Preto: 1 título (2015);
Flamengo: 1 título (2016);
Centro Olímpico-SP: 1 título (2013);
Santos: 1 título (2017).