Entenda por que CBF considera inédito o título do Brasileirão Feminino do São Paulo

O título do Brasileirão feminino conquistado pelo São Paulo neste sábado sobre o Corinthians é considerado inédito pela Confederação Brasileira de Futebol. Porém, o clube tricolor considerada também a taça levantada em 1997, quando a primeira competição nacional de futebol feminino foi disputada.

A divergência ocorre porque a primeira competição durou de 1997 a 2001. Depois, a modalidade feminina ficou sem uma competição oficial no País até a retomada em 2013. Esse hiato se justifica pela falta de estrutura - principalmente econômica - em sustentar um torneio nacional de grande magnitude. Houve algumas tentativas durante esse período, mas sem grandes resultados.

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Em 1997, as jogadoras do São Paulo foram as primeiras campeãs nacionais ao vencer a Portuguesa por 4 a 0, em Taubaté, no interior do estado. Essa foi uma competição oficial organizada pela CBF, apesar de não ser reconhecida atualmente pela instituição.

Atualmente, a CBF reconhece apenas as competições vencidas de 2013 pra cá, quando o torneio foi reformulado e retomado. A competição teve um grande apoio governamental, sendo patrocinado pela Caixa Econômica. Ao todo, foi disputado por dezoito clubes em formato de promoção e rebaixamento à Série A2. O campeão foi o Centro Olímpico-SP.

Portanto, o título conquistado pelo São Paulo neste sábado é considerado inédito. O time tricolor encerra uma sequência de seis anos consecutivos do Corinthians levando a taça para casa. O time alvinegro segue sendo o maior vencedor da competição, com sete troféus.

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CONFIRA A LISTA ATUALIZADA DE CAMPÕES DO BRASILEIRÃO FEMININO:

Corinthians: 7 títulos (2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025);

Ferroviária: 2 títulos (2014 e 2019);

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São Paulo: 1 título (2026);

Rio Preto: 1 título (2015);

Flamengo: 1 título (2016);

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Centro Olímpico-SP: 1 título (2013);

Santos: 1 título (2017).