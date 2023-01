Entenda como plano estratégico pode fazer Suárez se pagar no Grêmio

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Grêmio promete uma grande festa na apresentação de Luis Suárez, o novo camisa 9, na quarta-feira, em Porto Alegre. A contratação do uruguaio de 35 anos fez o torcedor se empolgar com o possível desempenho na temporada, ignorando os R$ 24 milhões que o clube vai desembolsar com os salários do atacante por ano.

continua após publicidade .

Apesar do alto valor, especialistas em marketing esportivo confiam que o Grêmio pode pagar arcar com esse custo com um planejamento estratégico bem elaborado.

O primeiro sinal de que o retorno com Suárez pode ser grande aconteceu com os uniformes do modelo da camisa na cor azul celeste. Produzida pela Umbro em homenagem à seleção do Uruguai, ela se esgotou na loja virtual antes mesmo da confirmação do acordo com o uruguaio até o fim de 2024.

continua após publicidade .

Responsável pela gerenciamento de imagem da carreira de Endrick, jogador do Palmeiras e já negociado com o Real Madrid, Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, aponta diversos caminhos para o Grêmio ganhar dinheiro com Suárez.

"É um atleta famoso no Brasil e por todo o mundo, logo as receitas de licenciamento, bilheteria e patrocínio devem crescer em função disso. Claro que é preciso por parte do clube um plano estratégico estruturado para que se explore ao máximo esse investimento. Internacionalmente, vejo um ganho de seguidores, curiosos nas redes sociais do clube, além da monetização por meio da geração de conteúdo", afirmou.

A opinião é compartilhada por Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo. "O clube ganha muito. Suárez é uma figura mundial. Neste momento, é importante que o setor de marketing tenha acompanhado a todo momento a negociação feita, para assim, aproveitar o momento mais quente da chegada de um ídolo do seu tamanho", disse.

continua após publicidade .

"Produtos personalizados e até mesmo um sócio torcedor internacional pode ser criado com informações exclusivas de sua chegada sendo noticiadas neste canal. Estratégias para estes casos demandam tempo e a área de negócios e marketing não pode ficar de fora. Cada segundo é precioso", acrescentou.

Além do retorno financeiro, Suárez, claro, pode contribuir em campo. O atacante de 35 anos, que defendeu o Uruguai na Copa do Mundo do Catar, tem totais condições de ajudar o Grêmio de Renato Gaúcho na temporada.