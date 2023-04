Entenda como novo formato de fim de semana pode afetar Verstappen e GP do Azerbaijão de F-1

Marcos Antomil (via Agência Estado)

A Fórmula 1 anunciou nesta semana uma mudança em seu formato de fim de semana nos Grandes Prêmios em que houver corridas sprint. Além do Azerbaijão, onde ocorre a quarta etapa da temporada, as provas na Áustria, Bélgica, Catar, Estados Unidos e Brasil serão afetadas. Os impactos, porém, não são apenas sobre a organização dos eventos, mas devem ser sentidos nas equipes, pilotos e diretamente na luta pelo título da temporada, que tem Max Verstappen como líder geral.

Verstappen lidera o campeonato com 69 pontos e convive com a sombra, pouca ameaçadora, do companheiro de equipe Sergio Pérez, que tem 54. Bicampeão, o holandês tem todos os ingredientes para erguer o terceiro troféu consecutivo. Mas o piloto da Red Bull não é fã das corridas sprint, já deixou claro que não aprova o formato e ameaçou abandonar a categoria no futuro por causa da saturação de eventos. O anúncio da Fórmula 1, no entanto, pode ajudá-lo e contribuir com suas estratégias.

No novo modelo, as corridas sprint, que dão ao vencedor apenas oito pontos, passam a ser um evento à parte que não interfere em nada na corrida principal, que vale 25. Assim, os pilotos poderão dar tudo o que podem na sprint sem correr risco de um toque ou acidente fazê-los cair para a última fila no grid de largada da corrida de domingo. Antes da apresentação das novidades, Verstappen afirmou que para ele a "corrida sprint é sobrevivência, não corrida. Quando você tem um carro rápido, não há nada que arriscar. Prefiro apenas manter meu carro inteiro."

Em 2021 e 2022, primeiros anos em que houve as corridas sprint, Verstappen preferiu se preservar. Conquistou vitórias em três de seis eventos (Silverstone-2021, Ímola-2022 e Spielberg-2022), mas se poupou para manter boas posições para as largadas de domingo. Sem a influência das atividades de sábado, o holandês poderá lutar com afinco pelos pontos de sábado e antecipar o já provável título mundial. "Essa primeira corrida sprint do ano pode ser um pouco caótica", afirmou o holandês nesta quinta.

Objetivamente, o que a Fórmula 1 quer com o novo formato é garantir emoção em todos os dias do fim de semana de Grande Prêmio. Na sexta-feira, haverá o único treino livre, seguido do treino classificatório que define o grid de largada para a corrida de domingo. O sábado será um dia à parte, com treino classificatória para a sprint e a própria corrida sprint. O domingo fica reservado para a corrida apenas, como é de costume.

Respostas sobre impactos e percepções para as próximas corridas sprint só aparecerão após o fim de semana. As escuderias vão experimentar o formato e buscar a melhor adaptação a ele. "Vimos corridas divertidas no ano passado e tenho certeza que não será diferente agora", afirmou Fernando Alonso, da Aston Martin. "O circuito de rua de Baku é um desafio único para nós pilotos, com trechos estreitos, com ruas de baixa velocidade e logo depois retas longas de extrema velocidade", completou o espanhol.

Confira a programação do GP do Azerbaijão de F-1:

SEXTA-FEIRA

6h30 - Treino Livre

10h - Treino classificatório para a corrida de domingo

SÁBADO

5h30 - Treino classificatório para a corrida sprint

10h30 - Corrida sprint

DOMINGO

8h - Corrida