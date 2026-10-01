Entenda briga entre Vasco, Flamengo e Fluminense pelo uso do Maracanã que foi parar na Justiça

O Vasco tenta definir o estádio em que irá jogar a semifinal da Sul-Americana antes do prazo estabelecido pela Conmebol. Após a negativa do Consórcio Maracanã para levar o confronto contra o Boca Juniors ao estádio, o clube entrou na Justiça contra a Fla-Flu Serviços S.A., administradora da Arena, nesta quinta-feira.

O pedido de tutela de urgência foi encaminhado ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, no Rio de Janeiro. A ação busca autorizar a realização da partida no Maracanã após a terceira negativa do consórcio formado por Flamengo e Fluminense ao pedido vascaíno em 2026. Segundo a administradora do estádio, a decisão de não autorizar a partida foi tomada por questões técnicas e operacionais, principalmente pela sequência de jogos e pelo desgaste do gramado da arena.

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De acordo com as regras da Conmebol, o clube carioca não pode disputar a partida em São Januário, pois, para as semifinais da competição, a entidade exige estádios com capacidade mínima de 30 mil torcedores.

Agora, o Vasco tem até o início de outubro para ter uma definição sobre onde jogará. Pelo regulamento, o local do confronto precisa ser informado à entidade com pelo menos dez dias de antecedência. Vasco e Boca Juniors se enfrentam pelas semifinais da Sul-Americana, com o primeiro jogo em 13 de outubro, na Argentina, e a volta em 20 de outubro, no Rio de Janeiro.

PEDRINHO TENTA LIBERAR SÃO JANUÁRIO PARA SEMIFINAL

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A diretoria do Vasco também tenta convencer a Conmebol a liberar São Januário de forma excepcional. Pedrinho pediu flexibilidade à entidade sul-americana para manter o confronto no estádio e afirmou que pretende ampliar o espaço destinado à torcida visitante. O presidente vascaíno citou ainda a boa relação com Juan Román Riquelme, presidente do Boca Juniors, para buscar uma estrutura que atenda aos torcedores argentinos.

"Vou tentar aumentar o espaço de visitante em São Januário. Tenho uma boa relação com o Riquelme. Vamos tentar dar todo o suporte para o torcedor do Boca em São Januário. Peço que o presidente da Conmebol tenha um pouco de flexibilidade e autorize que eu jogue em São Januário", disse Pedrinho em entrevista na última sexta-feira.