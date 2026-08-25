Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Entenda a 'guerra' de Neymar contra o gramado sintético

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Santos retorna aos gramados na próxima quarta-feira, 26, às 21h30 (de Brasília), para encarar o Palmeiras, em jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para clássico decisivo, o clube alvinegro pode ter o desfalque de Neymar por conta do gramado sintético do Nubank Parque.

Desde que chegou ao time do litoral paulista em janeiro de 2025, o atacante de 34 anos disputou apenas uma partida nesse tipo de gramado: contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Brasileirão de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em fevereiro deste ano, Neymar ficou de fora do duelo contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, e criticou o campo da equipe paranaense. "Praticar futebol nesse campo é quase impossível", escreveu o jogador nas redes sociais.

Ele também se posicionou sobre o gramado do Atlético-MG após o jogo da última temporada, que terminou empatado em 1 a 1. "Comprovado... Sintético é uma m****", disse o atacante em publicação.

Neymar, inclusive, se manifestou contra a prática do futebol no sintético no ano passado, em posicionamento que contou com o apoio de nomes como Thiago Silva, Philippe Coutinho, Gabigol, Lucas Moura, entre outros. "Juntos pelo espetáculo. Futebol é natural, não sintético", afirmava a mensagem da campanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caso entre em campo contra o Palmeiras, será a primeira vez de Neymar no Nubank Parque, estádio que recebeu uma nova grama sintética em março. O confronto de volta das quartas da Copa do Brasil ocorre no dia 2 de setembro, às 21h30, na Vila Belmiro.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol gramado sintético NEYMAR Santos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV