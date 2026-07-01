Enteado nega envolvimento de Leila em SAF do Vasco: 'Me inspira, mas objetivo é superá-la'

Em negociações avançadas por uma nova SAF, o Vasco tem como potencial CEO o empresário Marcos Lamacchia. Sócio-fundador da Blue Star, empresa de consultoria financeira e investimentos, ele chama a atenção por ser também enteado de Leila Pereira, mas garante que esse fator familiar não intervirá em qualquer decisão no clube.

As partes estão próximas de celebrar um acordo de mais de R$ 2 bilhões, após o fracasso da 777 em 2024. O ponto de maior evidência que o grupo defende é o retorno de Pedrinho, afastado do comando do cruzmaltino pela Justiça em março por conta de "falhas graves" apontadas pelo Conselho Fiscal da SAF.

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Em entrevista ao blog de Diogo Dantas nO Globo, Lamacchia fez questão de reforçar que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não participa das negociações e nem terá poder no Vasco. "A esposa do meu pai não tem absolutamente nada a ver com isso", disse.

A única relação com a dirigente, no caso, será de se inspirar para se sair melhor do que ela e seu tempo no clube alviverde. "Ela faz um grande trabalho e me inspira muito, mas meu objetivo é superá-la", afirmou o empresário.

A própria Leila já falou sobre os boatos em outubro de 2025, quando respondeu o que chamou de "insinuações" de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, de que seria ela a comprar a SAF do Vasco. "Sobre o boato, ele pode ficar tranquilo; aliás, não estou comprando nem o Vasco e nem a Netflix", provocou, à época, relembrando fala do dirigente sobre o serviço de streaming.

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POTENCIAL CEO DO VASCO QUER VOLTA DE PEDRINHO AO COMANDO

Lamacchia tem posição a favor de Pedrinho na administração do clube e é ferrenho crítico ao afastamento. Segundo ele, o negócio ainda não foi concluído por conta de indíviduos que querem "tumultuar": "Falta essa turma que quer derrubá-lo parar de tumultuar. Ele têm muitos interesses pessoais. Estão inventando histórias e narrativas para colocar em xeque a credibilidade de quem sempre foi correto ao lado do Vasco".

O apreço é recíproco por parte do ex-jogador e presidente cruzmaltino. Em entrevista ao canal"Atenção, Vascaínos!", Pedrinho afirmou que a compra da SAF deixaria o clube "em outro nível". "Lamacchia é uma grande marca. E é um cara com sucesso enorme no futebol e que tem um desejo enorme de reconstruir a instituição. Ele assumir a dívida é o maior benefício; o Vasco já fica em outro nível. Estrutura de recuperação fora do comum", disse.