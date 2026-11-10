Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Endrick vislumbra mais tempo em campo e admite deixar Real Madrid: 'Impulsionar minha carreira'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Nos planos do técnico José Mourinho para a temporada europeia do Real Madrid, o atacante Endrick falou sobre as suas expectativas no gigante espanhol durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira em Singapura, onde a seleção brasileira se encontra para os jogos da Data Fifa do mês de novembro.

Na conversa com os jornalistas, ele destacou o bom relacionamento com o treinador português, mas foi sincero ao comentar sobre as chances de ser titular em um ataque que conta com jogadores do nível de Mbappé. Disposto a ganhar mais minutos em campo para mostrar o seu futebol, ele deixou o seu futuro em aberto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Não sei o que vai acontecer e janeiro. Só peço que seja o melhor para a minha carreira. Acontecerá o que tiver de acontecer. Vou continuar com os pés no chão para poder fazer o meu melhor em campo", declarou o atacante revelado pelo Palmeiras.

Aos 20 anos e com uma Copa do Mundo no currículo, o atleta tem a ambição de poder mostrar o seu potencial. Emprestado pelo Real ao Olympique de Lyon na última janela de transferências de inverno, ele aproveitou a oportunidade. Nas 21 vezes que entrou em campo, o atacante marcou oito gols e deu oito assistências.

"Ainda não preciso sair voando, me jogar de um precipício. Tenho apenas 20 anos e verei o que acontece. Só quero jogar, ser feliz, ajudar meus companheiros, marcar gols e dar assistências, como consegui fazer no Lyon - o que foi uma das melhores coisas que já me aconteceram na vida", comentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o seu momento, o atacante valoriza o fato de estar no elenco de uma das melhores equipes do mundo, mas destacou o desejo de cumprir o seu objetivo. "Madri é uma cidade maravilhosa, Kyllian Mbappé é um dos melhores jogadores do mdundo, mas sempre farei o possível para impulsionar minha carreira", afirmou.

Sobre Mourinho, o jogador foi só elogios. "É uma pessoa em quem confio muito. Todos os dias ele vem falar comigo e pergunta como estou, não só sobre futebol, mas sobre minha vida pessoal. É um dos primeiros treinadores que se aproxima, conversa comigo e me faz sentir muito bem-vindo. Valorizo isso", disse.

A seleção brasileira do técnico italiano Carlo Ancelotti segue trabalhando para os dois jogos da Data Fifa, entra em campo no próximo sábado, em Singapura para enfrentar o Japão. O confronto está marcado para as 7h15 (horário de Brasília).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
endrick Futebol real madrid Seleção Brasileira
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV