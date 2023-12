Endrick visita o Real e bate marca de Bellingham na rede social: 55 milhões de visualizações

O jovem Endrick ainda não entrou em campo com a camisa do Real Madrid, mas já começou sentir o peso da sua contratação junto à torcida do gigante espanhol. As imagens que registraram a visita ao novo clube, onde conheceu a estrutura e também os novos companheiros, vem turbinando as redes sociais. De cara, ele já atingiu um recorde: um vídeo com o ex-palmeirense alcançou 55 milhões, superando uma publicação de Bellingham (48,6 milhões).

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o vídeo do atacante com o técnico Carlo Ancelotti e seus futuros companheiros, postado no sábado, pelo Real Madrid, já é um dos mais vistos no Instagram do clube em 2023, e o mais acessado desde julho deste ano.

Endrick chega mesmo com status de fora de série. Uma postagem com os jogadores no vestiário ultrapassa os quatro milhões de curtidas dando uma ideia da expectativa criada em torno da sua chegada.

Em entrevista ao jornal espanhol, o diretor da Wolff Sports, Fábio Wolff, afirmou que os números apontam para um interesse global que o jovem artilheiro, destaque do Palmeiras no título Brasileiro deste ano, vem despertando.

"Este já é o conteúdo mais visto em termos de visualizações considerando os últimos publicados desde meados do ano. E foi alcançado em apenas 24 horas", afirmou Wolff que é responsável pela gestão de contratos de patrocínio do atacante.