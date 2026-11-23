O técnico José Mourinho não vai poder contar com o centroavante Endrick para o jogo desta terça-feira diante do PSV, em partida válida pela quinta rodada da Champions League. O atacante sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e desfalca o Real Madrid.

Em suas redes sociais, o clube merengue informou que o jogador foi submetido a exames de imagem que diagnosticaram o problema no músculo adutor. No entanto, o departamento médico não estipulou um prazo para o retorno do atleta.

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Ele sofreu a contusão na vitória do gigante espanhol sobre o Celta de Vigo por 2 a 1 neste sábado, no Santiago Bernabéu, em jogo do Campeonato Espanhol, e sequer participou das atividades desta segunda-feira com o restante do elenco principal.

Na partida, o atacante revelado pelo Palmeiras foi acionado na metade do segundo tempo e ajudou a construir a vitória, que veio com gols de Jude Bellingham e Carlos Espí. O atleta já iniciou tratamento intensivo.

Com 100% de aproveitamento em quatro rodadas da Liga dos Campeões, o Real Madrid divide o topo da liderança com o Paris Saint-Germain. José Mourinho reconheceu o bom momento na principal competição de clubes da Europa, mas pediu foco aos seus comandados.

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"Os 12 pontos nos dão tranquilidade, mas temos que continuar (no mesmo ritmo). Eles (jogadores do PSV) têm um bom time e valem mais do que a pontuação sugere (o PSV soma apenas quatro pontos com uma vitória, um empate e duas derrotas) para somar pontos. Contam com um técnico experiente e não será um jogo fácil", disse o treinador português.