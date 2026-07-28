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Endrick tem concorrência pesada no Real Madrid e pode ser emprestado de novo; Rodri é alvo

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 09:33:00 Editado em 28.07.2026, 09:43:07
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O Real Madrid planeja novas movimentações no mercado de transferências, mas terá de equilibrar a chegada de reforços com uma reformulação do elenco. Segundo o jornal espanhol Marca, o clube avalia a contratação de Rodri, do Manchester City, como uma das prioridades para fortalecer o meio-campo. Para avançar nas negociações, porém, a equipe espanhola precisa primeiro abrir espaço no grupo.

A reformulação pode atingir diferentes setores do time. A comissão técnica de José Mourinho trabalha com a possibilidade de liberar jogadores que perderam espaço, enquanto alguns jovens - como Endrick - podem ser emprestados para ganhar minutos e experiência. A ideia é reduzir o número de atletas disponíveis e, ao mesmo tempo, viabilizar novas contratações.

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Depois de avaliar diferentes opções para reforçar o elenco, o Real Madrid teria definido Rodri como um dos principais objetivos. O volante espanhol é visto como uma peça capaz de elevar o nível do meio-campo e se encaixar no projeto esportivo do clube.

A contratação, no entanto, depende da capacidade do Real Madrid de movimentar o próprio elenco. A direção precisa encontrar soluções para jogadores que não estão entre as prioridades da comissão técnica e também analisar possíveis vendas que possam gerar recursos para novas investidas.

Endrick volta a enfrentar forte concorrência

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No setor ofensivo, a situação de Endrick voltou a despertar atenção. O atacante brasileiro terá de disputar espaço em um elenco com muitas opções para o ataque e pode encontrar dificuldades para ter uma sequência de partidas caso o cenário não se altere durante a pré-temporada.

A permanência de Gonzalo Garcia é um dos fatores que podem pesar na decisão. O centroavante espanhol teria ganhado a confiança de Mourinho, que vê nele características diferentes das apresentadas por outros jogadores do elenco. A avaliação é de que o atacante pode oferecer alternativas ao time em partidas que exigem um estilo de jogo diferente. Além disso, a iminente chegada do jovem marfinense Yan Diomande pode fazer com que o brasileiro perca ainda mais espaço.

Com isso, Endrick pode voltar a ser colocado diante da possibilidade de um novo empréstimo. O jovem precisa de minutos para dar continuidade ao seu desenvolvimento, e uma saída temporária pode ser considerada pelo clube caso a comissão técnica entenda que ele não terá espaço suficiente no elenco principal.

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O atacante já passou por uma experiência semelhante na última temporada, quando foi emprestado ao Lyon. A possibilidade de uma nova cessão, portanto, seria analisada com o objetivo de garantir ao jogador uma sequência maior de partidas e evitar que a falta de oportunidades prejudique sua evolução.

Outro jovem que pode ter o futuro discutido é Franco Mastantuono. O argentino teria causado boa impressão nos primeiros treinamentos sob o comando de Mourinho e segue sendo considerado um jogador de grande potencial pela direção do Real Madrid.

Apesar da confiança no atleta, o clube avalia se uma temporada com poucos minutos seria a melhor alternativa para sua evolução. O crescimento de Nico Paz, que ganhou espaço atuando longe do Santiago Bernabéu, é visto como um exemplo de que alguns jovens podem se desenvolver mais rapidamente quando têm a possibilidade de jogar regularmente.

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Dessa forma, Mastantuono também pode ser envolvido em uma discussão sobre empréstimo, embora a situação ainda dependa da avaliação da comissão técnica durante a pré-temporada.

As saídas antes das novas contratações

A necessidade de reduzir o elenco também envolve jogadores mais experientes. Raúl Asencio aparece entre os nomes que podem deixar o clube, enquanto Eduardo Camavinga perdeu parte do status de intocável após uma temporada marcada por problemas de continuidade e atuações irregulares.

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O francês ainda desperta interesse no mercado, especialmente na Inglaterra, mas uma eventual negociação dependeria de uma proposta considerada adequada pelo Real Madrid. O jogador tem contrato até 2029 e não estaria interessado em facilitar uma saída.

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