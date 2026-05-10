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Endrick tem boa atuação, não marca, mas dá assistência na derrota do Lyon para o Toulouse

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 10.05.2026, 18:10:00 Editado em 10.05.2026, 18:17:57
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Em busca de uma vaga entre os convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o atacante Endrick teve uma boa atuação, articulando as principais jogadas de ataque do Lyon contra o Toulouse neste domingo. Ele passou em branco, mas deu uma assistência e viu seu time perder por 2 a 1 pela 33ª rodada do Francês.

O camisa 9 protagonizou 8 das 18 finalizações do Lyon e foi responsável pela assistência para o gol de empate de Tolisso na segunda etapa. Com o resultado, o Lyon caiu para a quarta posição, com 60 pontos, um a menos do que o Lille. O Paris Saint-Germain venceu o Brest por 1 a 0 e praticamente assegurou o título.

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O jogo coletivo do Lyon não funcionou no primeiro tempo. O Toulouse aproveitou o espaço deixado pelos visitantes no lado esquerdo de sua defesa e marcou aos 10, com Methalie. Após belo lançamento de Gboho, Methalie dominou, avançou na área e chutou rasteiro, cruzado.

Endrick, pela ponta direita, foi o principal articulador das jogadas ofensivas do Lyon. Com menos de 30 segundos de jogo, ele avançou e cruzou com o pé esquerdo. O goleiro Restes socou a bola e na sequência Donnum cedeu o primeiro escanteio da partida.

O Lyon dependia de lampejos individuais para ameaçar o Toulouse, e Endrick foi responsável pelas principais chances do time. Aos 23, o brasileiro recebeu fora da área, de costas para o gol, deixou a bola passar por entre as pernas e invadiu a área. Ele finalizou forte, de esquerda, no canto. Restes espalmou para escanteio, mas o árbitro marcou tiro de meta.

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No final da primeira etapa, o ex-jogador do Palmeiras deu um chapéu no marcador e finalizou de esquerda, de fora da área. A bola saiu pela linha de fundo. Nos acréscimos, o brasileiro protagonizou a melhor chance do Lyon ao aparecer no centro da área para completar um cruzamento de Moreira pela esquerda. Restes fez a defesa. O camisa 9 brigou pelo rebote e finalizou novamente, desta vez de direita, mas foi bloqueado.

No início da segunda etapa, o Lyon conseguiu ser mais efetivo no ataque. Endrick foi advertido com um amarelo após uma falta para evitar o contra-ataque do Toulose.

Aos 26, após pressionar a zaga rival e conseguir um escanteio, o brasileiro cobrou pela direita e colocou a bola na cabeça de Tolisso, que subiu entre os zagueiros e empatou o jogo. Quando o Lyon tentava abafar o adversário em busca da virada, o Toulouse marcou o gol da vitória com Kamanzi, aos 33.

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Um minuto depois, o Lyon ficou com um jogador a mais após a expulsão de Donnun. O time de Endrick não conseguiu aproveitar e agora não depende mais apenas de si para conseguir vaga direta na fase de liga da Champions. Na última rodada, o Lyon enfrenta o Lens, e o Lille recebe o Auxerre. Ambos no domingo.

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