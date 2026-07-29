Endrick se reapresenta ao Real Madrid, mas não sabe se será aproveitado por Mourinho

Depois de uma passagem de destaque pelo Lyon no primeiro semestre deste ano, o atacante Endrick está de volta ao Real Madrid. Ele se reapresentou nesta quarta-feira no Centro de Treinamento de Valdebebas e iniciou os trabalhos para a temporada europeia que se inicia. A expectativa agora é saber se ele vai ter espaço no time principal com o técnico José Mourinho ou se poderá ser emprestado novamente.

Endrick foi submetido a exames médicos antes de ficar à disposição do treinador português. Com oito gols e nove assistências em 21 jogos, o atacante revelado pelo Palmeiras inclusive integrou a seleção brasileira que participou da Copa do Mundo deste ano.

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Em meio ao bom momento na carreira, o jogador brasileiro agora aguarda por uma definição. Em reformulação após duas temporadas sem títulos, o Real Madrid trabalhou na vinhda de vários jogadores de nome. Assim, a comissão técnica de José Mourinho trabalha com a possibilidade de liberar jogadores que perderam espaço, enquanto alguns jovens - como Endrick - podem ser emprestados para ganhar minutos e experiência.

Quem também se apresentou nesta quarta-feira junto com o jovem atacante foi o zagueiro Antonio Rüdiger. Ele sofreu com problemas no joelho no início do ano, mas defendeu a Alemanha na Copa do Mundo. Um dos nomes com mais rodagem no elenco, ele é considerado peça fundamental pela nova comissão técnica.

O elenco do Real Madrid vem se reapresentando aos poucos. Endrick e Rüdiger se juntaram a Arda Güler, Federico Valverde e Denzel Dumfries, que retornaram antes. Vini Jr, Coutois, Brahim Diaz e Bernardo Silva são os próximos a voltar.

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A comissão técnica do Real estipulou um planejamento para poder contar com todos os seus atletas por causa da disputa da Copa do Mundo. Os atletas que chegaram até as fases finais do torneio de seleções ganharam um tempo maior de descanso. Nesta relação, constam nomes como o inglês Bellingham, os franceses Tchouaméni, Mbappé e Konaté, além do recém-contratado Cucurella, que conquistou o Mundial pela Espanha.