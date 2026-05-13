Endrick retorna ao Real Madrid após empréstimo e já mira preparação para a Copa do Mundo

O retorno de Endrick ao Real Madrid já está definido. O atacante brasileiro foi comunicado oficialmente de que fará parte do elenco merengue na próxima temporada e não terá um novo empréstimo neste momento. A informação foi confirmada pela diretoria do clube espanhol nas últimas semanas.

O jovem atacante disputará sua última partida pelo Lyon no domingo, diante do Lens, pelo encerramento do Campeonato Francês. De acordo com o ge, logo após a despedida, Endrick e sua família iniciarão a mudança de volta para a Espanha.

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Ainda de acordo com o portal, o brasileiro pediu autorização ao clube espanhol para utilizar as instalações de Valdebebas já na próxima semana. A intenção do jogador é manter a preparação física visando a disputa da Copa do Mundo.

A expectativa é de que Endrick retome os treinamentos a partir de quarta-feira, mas sem integração ao elenco principal comandado por Álvaro Arbeloa, que estará concentrado na reta final de La Liga. O plano é que o atacante realize trabalhos separados ou utilize a estrutura do centro de treinamento em horários alternativos aos do grupo profissional, conforme noticiou o ge.

O retorno definitivo do brasileiro passou a ser tratado internamente como prioridade após a boa passagem pelo futebol francês. Durante o período no Lyon, Endrick acumulou 15 participações diretas em gols em 20 partidas, com oito gols marcados e sete assistências distribuídas.

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Além do desempenho individual, o Real Madrid projeta mudanças no setor ofensivo após a Copa do Mundo. Ainda segundo o ge, jovens como Mastantuono e Gonzalo García podem ser emprestados, cenário que abriria mais espaço para o atacante brasileiro, especialmente atuando pelo lado direito do ataque.

A tendência é que Endrick esteja presente na lista final da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Carlo Ancelotti divulgará os 26 selecionados para defender a Amarelinha no Mundial na segunda-feira, dia 18 de maio.