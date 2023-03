Endrick prega pés no chão ao Palmeiras contra o Água Santa: 'Vai vir com tudo'

(via Agência Estado)

A lesão de Bruno Tabata no Palmeiras fez ressurgir a as esperanças de Endrick em disputar as finais do Paulistão contra o Água Santa desde o início. Depois de começar o ano como titular, o jovem perdeu a posição e agora tenta convencer Abel Ferreira que está pronto para levar vantagem na disputa com Breno Lopes e Giovani. Enquanto aguarda a definição, a joia palmeirense prega total respeito ao time de Diadema.

"Não tem essa de time pequeno, é uma final. Eles eliminaram times grandes e vão vir com tudo. A gente tem de entrar com os pés no chão, com muita humildade e fazer o que for preciso para ganhar e levar o troféu para casa", afirmou Endrick.

Será a segunda partida entre as equipes na competição. Na primeira, em Diadema, vitória sofrida do Palmeiras por 1 a 0 em dia no qual o Água Santa produziu o suficiente para não sair com a derrota. Aquela partida serve de alerta para a decisão, que começa no domingo, na Arena Barueri.

O treino desta terça-feira foi o primeiro de Abel Ferreira com todas as opções para escalar os 11 titulares para o jogo de ida da final. Weverton, Raphael Veiga e Rony - fizeram regenerativo na segunda-feira - foram a campo após defender a seleção brasileira em amistoso contra o Marrocos no sábado. O português fez trabalhos técnicos de posse de bola e marcação sob pressão em campo reduzido.

Com o trio, Abel finalmente poderá fazer um coletivo para ajustar o que precisa visando o jogo da Arena Barueri. E quem está empolgado com os companheiros de seleção é o jovem Endrick, sempre recebendo orientação, sobretudo dos jogadores de linha.

"Eu converso bastante com o Veiga e com o Rony e fico muito feliz por eles, pelo Rony chorando de felicidade e pelo Veiga realizando um de seus sonhos. Agradeço a Deus por eles, que eles continuem sendo convocados e que possamos também ter mais jogadores na seleção", disse o jovem.