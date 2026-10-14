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Endrick marca e conduz virada do Real sobre a Roma no reencontro de Mourinho; PSG bate City

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Real Madrid perdia por 3 a 1 até os 37 minutos do segundo tempo, mas encontrou no banco os protagonistas de uma reação que transformou o retorno de José Mourinho a Roma. Com participação decisiva de Endrick, autor do empate e envolvido no gol que iniciou a arrancada, o time espanhol venceu por 4 a 3 nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico, pela segunda rodada da primeira fase da Champions League. Em outro confronto entre candidatos ao título, o Paris Saint-Germain derrotou o Manchester City por 4 a 2, na Inglaterra.

A vitória levou o Real aos seis pontos e manteve o aproveitamento de 100% na competição, depois do triunfo sobre a Inter de Milão na estreia. A Roma permaneceu com um ponto. Para Mourinho, o resultado acrescentou um capítulo dramático ao reencontro com o clube que comandou entre 2021 e 2024 e pelo qual conquistou a Conference League. Na véspera, ele havia separado o vínculo afetivo da disputa: "Os torcedores da Roma querem vencer, e eu também quero vencer. Nesse momento, o amor é esquecido".

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Durante boa parte da partida, porém, a equipe de Gian Piero Gasperini esteve mais perto de comemorar. A Roma pressionou desde o início, obrigou Courtois a trabalhar e abriu o placar aos 19 minutos, em chute de Marten de Roon. O Real respondeu aos 24, quando Mbappé aproveitou uma falha de Hermoso e finalizou com desvio em Mancini, dificultando a reação de Gollini. O empate no intervalo amenizou os problemas dos espanhóis, superados por 8 a 4 nas finalizações na etapa inicial.

O cenário piorou para os visitantes depois do descanso. Aos cinco, Vini Jr. tentou um passe de calcanhar, perdeu a bola e permitiu a construção da jogada que terminou com assistência de Rodrigo Mora para Malen marcar. O holandês voltou a balançar a rede aos 12, após passe de Soulé, ampliando para 3 a 1. Mbappé ainda chegou a descontar, mas teve o gol anulado por impedimento.

Mourinho recorreu ao banco, e a entrada de Endrick mudou a partida. Aos 37, o brasileiro cabeceou um levantamento de Arda Güler, exigiu defesa de Gollini e viu Carlos Espí aproveitar o rebote para diminuir. Dois minutos depois, o ex-palmeirense apareceu novamente pelo alto: antecipou-se à marcação em escanteio de Güler e fez o empate.

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A Roma ainda tentava absorver a reação quando sofreu o golpe definitivo. Aos 44, Güler voltou a cobrar um escanteio fechado, e Rüdiger completou para a rede, consumando a virada. Em poucos minutos, o Real transformou uma atuação cercada de dificuldades em sua segunda vitória na competição, com Endrick como peça central da recuperação.

PSG IMPÕE SEU ATAQUE EM MANCHESTER

No Etihad Stadium, o PSG construiu a vitória com um primeiro tempo de superioridade sobre o Manchester City. Atual bicampeão europeu, o time de Luis Enrique pressionou a saída de bola adversária, limitou a criação dos ingleses e foi para o intervalo com 3 a 0. Désiré Doué abriu o placar aos 13 minutos, depois de encontrar espaço diante da marcação e finalizar no canto de Donnarumma.

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Na sequência, Doué participou da tabela que terminou com gol de cabeça de Dembélé. Vitinha fez o terceiro, aos 31, concluindo uma jogada construída pela direita. A vantagem poderia ter sido ainda maior: Hakimi apareceu livre na área, mas acertou a trave do goleiro italiano, que enfrentava seu antigo clube.

O City de Enzo Maresca reagiu na segunda etapa com Haaland, que aproveitou um cruzamento de Ndiaye para descontar de cabeça. O PSG respondeu com Akliouche, em finalização da entrada da área que Donnarumma não conseguiu defender. O norueguês marcou novamente após passe rasteiro de Bouaddi, mas os ingleses não conseguiram ameaçar o empate. Ferran Torres ainda desperdiçou um pênalti pelos franceses, defendido por Donnarumma.

O resultado levou o PSG aos seis pontos, enquanto o City permaneceu com três. O desempenho ofensivo confirmou a proposta que Luis Enrique havia anunciado antes da partida: "Somos uma equipe que sempre procura atacar, e o Manchester City também". Na próxima rodada, os franceses receberão o Barcelona, e os ingleses enfrentarão o AEK Atenas.

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BARCOLA FAZ TRÊS, E LIVERPOOL GOLEIA

Bradley Barcola marcou seus primeiros gols pelo Liverpool em grande estilo: fez três na vitória por 6 a 3 sobre o LASK, na Áustria. O francês comandou o ataque da equipe de Andoni Iraola, que chegou aos seis pontos e manteve o aproveitamento de 100%. Ronald Araújo, Jeremie Frimpong e Lewis Koumas completaram o placar dos visitantes.

O Liverpool abriu a vantagem no primeiro tempo, com Araújo e dois gols de Barcola, e ampliou com Frimpong depois do intervalo. Robert Ljubicic descontou para os austríacos, mas o atacante francês voltou a marcar, antes de Koumas levar a diferença a 6 a 1.

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O LASK reduziu o prejuízo com dois gols de Florian Flecker, sem colocar a vitória inglesa em risco. O Liverpool voltará a jogar pela Champions na terça-feira, quando receberá o Villarreal, em Anfield.

RESULTADOS CONFIRMADOS DESTA QUARTA-FEIRA

Feyenoord 3 x 2 Como

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LASK 3 x 6 Liverpool

Roma 3 x 4 Real Madrid

Manchester City 2 x 4 Paris Saint-Germain

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Aston Villa 6 x 0 Fenerbahçe

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