Endrick é convocado por Abel e treina entre os reservas do Palmeiras

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Palmeiras se reapresentou neste domingo e iniciou a preparação para tentar quebrar a série negativa na temporada em jogo decisivo frente ao Athletico-PR, marcado para esta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores da América. A principal novidade da atividade foi o jovem Endrick, de apenas 16 anos. Ele foi convocado pelo técnico Abel Ferreira e treinou na equipe reserva.

continua após publicidade .

Endrick é visto como a grande promessa do Palmeiras na década e vem sendo trancado a sete chaves por Abel Ferreira, que já o chamou em algumas oportunidades para treinar entre os titulares, mas ainda não o relacionou na equipe principal. Apesar disso, ele foi inscrito na Copa Libertadores pelo treinador.

A atuação contra o Athletico-PR no Campeonato Brasileiro Sub-20 chamou a atenção dos torcedores, que pediam a utilização da joia por Abel Ferreira, ainda mais com a má fase do setor ofensivo, que chegou ao fim com o gol de Merentiel no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no último sábado.

continua após publicidade .

No entanto, Abel Ferreira adotou o mistério e não revelou se relacionará Endrick para o jogo decisivo desta terça-feira, assim como fez com Raphael Veiga, que sofreu uma lesão no tornozelo. Segundo apuração da reportagem, as chances do meia estar em campo diante do Athletico são mínimas.

O jogo é a prioridade do Palmeiras, que pode chegar à sua terceira final de Libertadores consecutiva. No entanto, o time de Abel Ferreira vem de uma de suas piores sequências na temporada, com quatro tropeços consecutivos, sendo três empates, contra - Flamengo (1 a 1), Fluminense (1 a 1) e Red Bull Bragantino (2 a 2), além do próprio revés frente ao Athletico (1 a 0), em Curitiba, pela Libertadores.

"Eu sei que sou novo, muito novo. Mas ando no futebol há 23 anos. Eu lido da mesma maneira com as críticas e elogios. Críticas que eu ouço são as que me tocam no coração, essas eu ouço. Os outros são os outros", disse Abel Ferreira.

continua após publicidade .

A expectativa é que o Palmeiras entre em campo frente ao Athletico com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Bruno Tabata; Dudu e Rony.

Como perdeu por 1 a 0 em Curitiba, o Palmeiras precisará vencer por dois gols de diferença, ao menos, para segurar a vaga na decisão da Libertadores sem depender das penalidades máximas.