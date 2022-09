Endrick diz entender 'espera' de Abel e revela: 'Quero ganhar o coração de todos'

(via Agência Estado)

O Palmeiras tem uma joia em seu plantel. Com apenas 16 anos, Endrick vem sendo decisivo nas categorias de base. Neste domingo, fez o gol do título do Campeonato Brasileiro sub-20 diante do arquirrival Corinthians, em plena Neo Química Arena. Além de se tornar ídolo do time alviverde, a jovem promessa revelou que quer conquistar todos os torcedores brasileiros.

"É inexplicável o que estou vivendo. Eu quero ganhar o coração dos brasileiros. Eu peço desculpas para os torcedores do Corinthians. Eu fiz o gol e não tinha outro lugar para comemorar. Conquistei o meu quarto título neste ano. Só tenho a agradecer", falou o atacante.

O discurso de Endrick é de quem sabe que será apenas uma questão de tempo para assumir a titularidade do time do Palmeiras e ser lembrado pela equipe principal da seleção brasileira. A expectativa em cima dele não é vista em um jogador desde quando Neymar apareceu no Santos.

Sobre aparecer no time principal do Palmeiras, o sonho de Endrick está muito próximo de se concretizar. Ele já vem treinando com o time de cima e foi relacionado pelo técnico Abel Ferreira, a quem foi só elogios, na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Allianz Parque.

"Eu confio no Abel. Sei que ele gosta de mim, e eu confio nele. Ele sabe o momento certo de me colocar, sei que ele está comigo. Ele sabe o tempo. Ele quer o melhor para mim, vou continuar treinando e me dedicando bastante para conquistar o coração dele, dos companheiros, da torcida e de todo estafe. Acima dele tem Deus, que tem o tempo certo de tudo", falou.

Após definir mais um título para o Palmeiras, Endrick deve voltar ao time principal visando o duelo diante do Atlético-MG, marcado para quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O Palmeiras é o líder absoluto, com 57 pontos, oito na frente do Internacional, que aparece na segunda posição. O Fluminense é o terceiro, com 48, na frente de Flamengo, com 45.