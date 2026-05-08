Endrick destoa de companheiros da seleção e não adota lobby por Neymar na Copa do Mundo

Endrick vive dias de apreensão com a aproximação da data do anúncio da lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México - agendada para 18 de maio . Confiante em convocação, o jovem revelado pelo Palmeiras evita rota de colisão com o treinador italiano e destoa de companheiros como Raphinha e Casemiro ao não fazer lobby por Neymar entre os chamados.

O astro do Santos luta com o físico e o ritmo de jogo para tentar disputar seu último Mundial, mas ainda não figurou em chamados de Ancelotti - o italiano chegou a ir para Mirassol para vê-lo em ação, mas o camisa 10 acabou poupado. O técnico da seleção já frisou que só levará atletas "100% fisicamente".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em entrevista à revista Placar, na qual respondeu sobre a boa fase no Lyon, com oito gols anotados e outras seis assistências, e o consequente crescimento de seu nome nas possibilidades de convocação para a Copa do Mundo, Endrick acabou questionado sobre Neymar e usou do politicamente correto nas respostas.

"Eu não tenho uma decisão muito formada (sobre a possível convocação de Neymar). A gente sabe que o Neymar é o Neymar, um grande jogador. Eu pude ver o jogo dele contra o Atlético-MG e é um jogador incrível", elogiou. "Fico muito feliz de poder ver ele jogar, ver que está bem, ver ele com a família, com as filhas, que está bem no Santos... Espero que Deus possa abençoá-lo para que não tenha nenhuma lesão, que possa conseguir jogar o máximo de jogos possíveis para poder, pelo menos, ter sido cotado para a seleção", seguiu, sem fazer lobby pela estrela.

Enquanto Raphinha e Casemiro adotam coro de que Neymar "não precisa mostrar nada para ninguém", Endrick deixa a definição para Ancelotti. "É um grande jogador, a gente sabe do potencial incrível que ele tem e que Deus possa abençoá-lo no dia 18 (de maio, quando ocorre o anúncio da lista verde e amarela). Mas, claro, primeiramente que seja feita a vontade de Deus, depois do Ancelotti. Se ele for para a seleção, não tenho dúvida que vai se doar inteiro para a equipe. Não só para a equipe, mas para todas as pessoas da CBF."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ancelotti adiantou que pretende levar nove atacantes para a Copa do Mundo, alguns com possibilidade de jogar como armador, casos de Matheus Cunha e de Raphinha, nomes certos - Neymar luta por essa vaga, mas parece distante. Vini Jr., Luiz Henrique e Martinelli também são presença confirmada, restando quatro vagas. Com as lesões de Rodrygo e Estêvão, a briga é grande.

Rayan é opção de velocidade, enquanto Endrick luta para ser centroavante com João Pedro, Igor Thiago e Igor Jesus. Richarlison deixo de ser chamado nos últimos amistosos e é carta fora, enquanto Neymar sonha em ser chamado para a armação.