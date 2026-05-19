Endrick crê que ida ao Lyon foi primordial para convocação: 'Me deram tudo que precisava'

Endrick acredita que a ida ao Lyon no meio da temporada europeia foi determinante para que ele conquistasse sua vaga na lista de jogadores que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo 2026. Aos 19 anos, o jovem, que voltará ao Real Madrid na próxima temporada, vai disputar seu primeiro Mundial da carreira.

-LEIA MAIS: Veja como foi a reação de Neymar ao ser convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Logo que eu cheguei, me deram tudo que precisava para me sentir bem, treinando, no dia a dia. Com sequência, tinha mais tempo jogando, e jogos em que os meus gols podiam definir o resultado. É diferente de entrar quando o jogo já está decidido. A responsabilidade é maior, mas para chegar na seleção você tem que mostrar que consegue ficar tranquilo com isso", disse o jogador ao Estadão.

Pouco aproveitado no Real pela forte concorrência no ataque, Endrick decidiu buscar mais espaço e minutos em campo para convencer Carlo Ancelotti de que poderia ir ao Mundial deste ano. Em janeiro, ele chegou ao Lyon por empréstimo.

Em 21 jogos pelo clube francês, o brasileiro marcou 8 gols e deu 8 assistências. Com isso, ele se tornou peça chave da equipe na segunda metade da temporada, que briga por uma vaga na Europa League da próxima temporada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O brilho no Lyon fez com que o Real Madrid acertasse o retorno do atleta ao clube para depois da Copa. No último domingo, 17, ele disputou seu último jogo com a equipe francesa. A partir desta semana, ele volta à Espanha para usar as instalações de Valdebebas e iniciar a preparação rumo ao Mundial.

Mesmo com a pouca idade, Endrick é um dos atletas mais queridos pela torcida brasileira, principalmente pelo que já fez com a camisa do Palmeiras, clube que o revelou. No entanto, o carinho também se torna pressão quando veste a camisa da seleção brasileira. Para o jogador, entrar em campo para defender o País é um grande compromisso com centenas de milhões de pessoas.

"Aumenta a responsabilidade. Mas a pressão na seleção já é máxima em cada treino. Um dia que você não treina, já pode perder a posição, porque você está treinando sempre com os melhores. Se a gente vai para o jogo, é porque já superou a pressão", declarou o atacante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com Endrick e companhia, o Brasil vai estrear no Grupo C da Copa do Mundo no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. Na segunda rodada, a seleção enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, na Pensilvânia. O último jogo do Brasil na fase de grupos é contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida.

Antes da Copa, a seleção disputará dois amistosos: contra o Panamá, no dia 31 de maio, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.