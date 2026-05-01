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Endrick 'convence' e Real Madrid quer retorno de brasileiro após a Copa, diz jornal

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 01.05.2026, 09:30:00 Editado em 01.05.2026, 09:42:43
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O atacante Endrick retornará ao Real Madrid após o término de seu empréstimo ao Lyon. A informação é do jornal espanhol As, que acrescentou que o brasileiro já foi informado e que está "muito satisfeito" com a decisão. A intenção do Real Madrid é que Endrick ganhe espaço e protagonismo no clube. Gonzalo Garcia era um dos jogadores preferidos de Xabi Alonso, técnico que acabou "escanteando" o atacante de 19 anos. Xabi foi demitido em janeiro.

Endrick e o Real decidiram então que a melhor opção seria um empréstimo e escolheram o Lyon. Na França, ele conseguiu destaque com 7 gols e 6 assistências em 17 jogos. O jornal avalia que Endrick pode jogar pela direita do time como titular ao lado de Mbappé e Vinicius Júnior. Ele disputaria posição com Rodrygo, que se recupera da lesão no joelho, Brahim Díaz e Mastantuono.

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O Real Madrid fez um investimento de cerca de ? 80 milhões (cerca de R$ 466 milhões) em Endrick, contando o valor pago ao Palmeiras, bônus, salários e comissões e considera que o brasileiro é no mínimo um reserva confiável para a posição de Mbappé.

Dias atrás, em entrevista à imprensa francesa, Endrick havia dito que seu futuro era incerto. "Vim para cá por empréstimo de seis meses. Se eu tiver que ir para o Real Madrid, voltarei com prazer, mas se tiver que ir para outro lugar, irei", afirmou ele ao Canal+Foot.

A boa fase de Endrick, que é cotado para a Copa do Mundo e tenta levar o Lyon à classificação para a próxima Champions League, contrasta com o momento do Real Madrid, já eliminado da Liga dos Campeões e com chances remotas de conquistar a LaLiga, na qual tem uma desvantagem de nove pontos para o líder Barcelona (85 a 74).

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O As parece não ter dúvida de que Endrick estará na lista de convocados de Carlo Ancelotti e faz uma previsão bastante otimista do desempenho do brasileiro no Mundial. "Após demonstrar suas capacidades no Lyon, ele encara uma Copa do Mundo empolgante, onde terá a oportunidade de jogar. Ele poderá sair do torneio muito mais forte."

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