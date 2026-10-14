Endrick celebra volta, mas não garante futuro no Real: 'Se for para sair, vou sair'

Endrick saiu do banco para mudar o destino do Real Madrid na Champions League, mas deixou em aberto o próprio futuro no clube. Eleito o melhor em campo na vitória por 4 a 3 sobre a Roma, nesta quarta-feira, na Itália, o brasileiro agradeceu a oportunidade recebida de José Mourinho e evitou assegurar sua permanência para a sequência da temporada. O atacante marcou o empate e participou do gol que iniciou a reação dos espanhóis, que perdiam por 3 a 1.

"Se for para sair, vou sair. Se for para ficar, vou ficar", afirmou à TNT Sports Brasil depois da partida. A declaração mantém a indefinição mesmo após Mourinho ter se manifestado contra uma saída por empréstimo. Endrick disse que entrega seu futuro à fé e ressaltou que seu compromisso de trabalho é com o Real Madrid, independentemente de quem esteja no comando.

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O brasileiro também revelou que se surpreendeu ao ser chamado pelo treinador ainda com boa parte do segundo tempo pela frente. Até esta quarta-feira, havia disputado apenas quatro minutos pelo Real na temporada. Segundo ele, a orientação foi aproveitar a oportunidade com liberdade, sem abandonar as responsabilidades defensivas. "Agradeço muito ao Mourinho", declarou.

A resposta apareceu no momento mais delicado da partida. Com o Real em desvantagem, Endrick levou energia ao ataque e foi determinante pelo alto. Aos 37 minutos do segundo tempo, cabeceou um levantamento de Arda Güler, obrigou Gollini a defender e abriu caminho para Carlos Espí aproveitar o rebote. Dois minutos depois, o próprio brasileiro completou de cabeça uma cobrança de escanteio do turco e empatou. Rüdiger fez o gol da vitória aos 44.

Ainda emocionado, Endrick falou sobre a importância de voltar a ter minutos e ajudar a equipe. "Estar no Madrid é difícil e é preciso lutar. Farei isso sempre", afirmou em outra entrevista após o confronto. Questionado sobre a possibilidade de ganhar espaço, evitou fazer cobranças: disse que Mourinho decidirá o que considerar melhor para o time e que estará disponível para contribuir.

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O atacante também defendeu Vini Jr., suspenso por quatro jogos no Campeonato Espanhol. "O que fazem com Vini é uma coisa incrível. Sempre vão atrás dele", afirmou. Endrick disse ainda esperar que o companheiro volte mais forte após a punição.

Com a virada em Roma, o Real chegou aos seis pontos em duas rodadas da Champions e receberá o Leipzig na próxima quarta-feira, em Madri.