Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Endrick celebra volta, mas não garante futuro no Real: 'Se for para sair, vou sair'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Endrick saiu do banco para mudar o destino do Real Madrid na Champions League, mas deixou em aberto o próprio futuro no clube. Eleito o melhor em campo na vitória por 4 a 3 sobre a Roma, nesta quarta-feira, na Itália, o brasileiro agradeceu a oportunidade recebida de José Mourinho e evitou assegurar sua permanência para a sequência da temporada. O atacante marcou o empate e participou do gol que iniciou a reação dos espanhóis, que perdiam por 3 a 1.

"Se for para sair, vou sair. Se for para ficar, vou ficar", afirmou à TNT Sports Brasil depois da partida. A declaração mantém a indefinição mesmo após Mourinho ter se manifestado contra uma saída por empréstimo. Endrick disse que entrega seu futuro à fé e ressaltou que seu compromisso de trabalho é com o Real Madrid, independentemente de quem esteja no comando.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O brasileiro também revelou que se surpreendeu ao ser chamado pelo treinador ainda com boa parte do segundo tempo pela frente. Até esta quarta-feira, havia disputado apenas quatro minutos pelo Real na temporada. Segundo ele, a orientação foi aproveitar a oportunidade com liberdade, sem abandonar as responsabilidades defensivas. "Agradeço muito ao Mourinho", declarou.

A resposta apareceu no momento mais delicado da partida. Com o Real em desvantagem, Endrick levou energia ao ataque e foi determinante pelo alto. Aos 37 minutos do segundo tempo, cabeceou um levantamento de Arda Güler, obrigou Gollini a defender e abriu caminho para Carlos Espí aproveitar o rebote. Dois minutos depois, o próprio brasileiro completou de cabeça uma cobrança de escanteio do turco e empatou. Rüdiger fez o gol da vitória aos 44.

Ainda emocionado, Endrick falou sobre a importância de voltar a ter minutos e ajudar a equipe. "Estar no Madrid é difícil e é preciso lutar. Farei isso sempre", afirmou em outra entrevista após o confronto. Questionado sobre a possibilidade de ganhar espaço, evitou fazer cobranças: disse que Mourinho decidirá o que considerar melhor para o time e que estará disponível para contribuir.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O atacante também defendeu Vini Jr., suspenso por quatro jogos no Campeonato Espanhol. "O que fazem com Vini é uma coisa incrível. Sempre vão atrás dele", afirmou. Endrick disse ainda esperar que o companheiro volte mais forte após a punição.

Com a virada em Roma, o Real chegou aos seis pontos em duas rodadas da Champions e receberá o Leipzig na próxima quarta-feira, em Madri.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
endrick Futebol real madrid
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV