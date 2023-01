Endrick admite atuação ruim no 0 a 0 contra o São Bento: 'Preciso trabalhar mais'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com apenas 16 anos, Endrick iniciou o Campeonato Paulista como titular do Palmeiras, o atual campeão do torneio. Apesar de ter sido considerado o craque do jogo no empate sem gols diante do São Bento, neste sábado, no Allianz Parque, o atacante confessou que não fez uma boa partida. No segundo tempo, ele foi substituído por Flaco López.

continua após publicidade .

"Não fui bem na partida, preciso trabalhar mais para ajudar meus companheiros. Eu entro em campo para me divertir, jogar é minha diversão. Não importa a idade, eu levo isso para minha vida. É desfrutar, ter calma e fazer acontecer", disse o atacante.

Apesar de iniciar entre os 11, Endrick deixou claro que tem muito a fazer para seguir entre os titulares do Palmeiras durante o Paulistão. "Preciso agradecer a Deus e seguir com os pés no chão. Não tem titular no Palmeiras. Quem jogar, vai fazer de tudo pelo time. Procuro trabalhar mais para ajudar meus companheiros. Vamos fazer muito nesta temporada", afirmou.

continua após publicidade .

Sobre a posição de centroavante, Endrick afirmou que tem suas preferências, mas se colocou à disposição do técnico Abel Ferreira para jogar no setor que o treinador definir.

"O que o professor me pedir, eu vou fazer. Tem posições que me sinto mais à vontade. Agradeço meus companheiros por me ajudar. Vamos conquistar muita coisa ainda neste ano", finalizou.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, às 21h30, diante do Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.