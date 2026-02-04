Empurrado por sua torcida, Remo abre 2 a 0, mas cede empate ao Mirassol no Mangueirão
Mesmo empurrado por uma ensurdecedora torcida que lotou o Mangueirão, em Belém (PA), o Remo perdeu a chance de conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Abriu 2 a 0 no placar, mas não segurou a pressão nos minutos finais, quando o time paulista buscou o empate por 2 a 2, nesta quarta-feira, pela segunda rodada.
Nesta volta à elite após 32 anos, o time paraense não conseguiu a esperada reabilitação, após a derrota para o Vitória, por 2 a 0, em Salvador (BA). Com um ponto somado, deixa as últimas posições.
O Mirassol ficou com quatro pontos, na parte de cima da tabela, porque tinha vencido o Vasco por 2 a 1 na estreia. Sensação no ano passado do Brasileirão, o time paulista passou por reformulação no elenco e ainda não tem conseguido manter a regularidade. Além disso, deve sofrer com a maratona de jogos.
Ainda sob os gritos empolgantes de sua torcida, o Remo abriu o placar aos sete minutos. Após escanteio curto, Diego Hernandez desviou de cabeça e o goleiro Walter fez grande defesa dando um tapa na bola. O rebote, porém, acabou nos pés de Alef Manga, que chutou cruzado e a bola sobrou na pequena área para João Pedro apenas completar para as redes.
O Mirassol sentiu o golpe, parecia estar assustado. Na verdade, não conseguia armar as jogadas diante da forte marcação remista. Aos 16, Yuri Lira chutou forte de fora da área, mas Marcelo Rangel rebateu na frente e a defesa aliviou.
O Remo seguia melhor em campo e ampliou o placar aos 38. Após cobrança de lateral, a bola resvalou na defesa e sobrou do lado esquerdo para o chute de primeira de Alef Manga. A bola acabou no ângulo esquerdo de Walter, que saltou sem sucesso.
Na volta do segundo tempo, o Mirassol parecia entender que o recém-reformado gramado não poderia ser desculpa para um futebol desorganizado. Até fez uma pressão inicial, mas, de novo, teve pela frente um adversário bem posicionado, com marcação ajustada.
A melhor chance para marcar saiu aos 15 minutos, quando Reinaldo fez levantamento na área, Negueba ajeitou de cabeça para a pequena área para o toque de Everton Galdino. O goleiro Marcelo Rangel defendeu em cima da linha.
O lance serviu de alerta para o Remo reforçar a sua marcação com a entrada do volante José Welison no lugar do atacante Diego Hernández. O Mirassol seguiu no ataque, mas sempre com poucos espaços. Em uma virada de jogo, característica do time, diminuiu a diferença com Igor Formiga. Após lançamento, o lateral dominou a bola nas costas da defesa e chutou cruzado no canto direito do goleiro: 2 a 1.
Antes disso, o Remo até puxou vários contra-ataques, no entanto, seus atacantes se precipitaram nas finalizações. Nos minutos finais, acuado, ficou na defesa para tentar garantir a vantagem. Mas, o Mirassol empatou aos 43 minutos, após levantamento na pequena área e complemento de Nathan Fogaça.
O empate reforçou a confiança do Mirassol que ainda criou duas chances para virar o placar. Ao Remo restou agradecer o apoio de sua torcida, frustrada pelo resultado.
Na terceira rodada, o Remo vai sair diante do Atlético-MG, na Arena MRV, no dia 11 (quarta-feira), às 20 horas. No mesmo dia, o Mirassol recebe o Cruzeiro, a partir das 19 horas. No fim de semana, o time paulista vai atuar fora diante do Capivariano, no domingo, às 18h30. O Remo tem usado um time B no Paraense e entra em campo nesta quinta-feira, em casa, diante do Águia de Marabá.
FICHA TÉCNICA
REMO 2 X 2 MIRASSOL
REMO - Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Picco (Catarozzi) e Léo Andrade; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Vitor Bueno (Yago Pikachu); Diego Hernández (José Welison), Alef Manga (Kayky Almeida) e João Pedro (Patrick). Técnico: Juan Carlos Osório.
MIRASSOL - Walter; Rodrigues (Igor Formiga), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara (José Aldo), Denilson (Everton Galdino) e Eduardo; Negueba, Alesson (Galeano) e Carlos Eduardo (Nathan Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes.
GOLS - João Pedro, aos sete, e Alef Manga, aos 38 minutos do primeiro tempo; Igor formiga, aos 35, e Nathan Fogaça, aos 43 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Diego Hernández e João Lucas (Remo). Negueba e José Aldo (Mirassol).
ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).