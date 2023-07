Empresário de Esquiva prepara ação contra juiz da luta pelo título e pensa em revanche

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Wilson Baldini Jr. (via Agência Estado)

Sergio Batarelli, empresário de Esquiva Falcão, prepara ação contra o juiz francês Vincent Dupas, da luta pelo título mundial, no sábado, e pensa em revanche contra o alemão Vincenzo Gualtieri. "Vamos falar com a Top Rank", disse Batarelli, que desembarcou no Brasil, neste domingo à noite.

O motivo da reclamação foi a atitude de Dupas, que no sétimo assalto abriu contagem para Esquiva depois que o brasileiro foi atingido na linha de cintura. A ação do juiz só foi anulada após autoridades próximas ao ringue chamarem atenção para o erro.

Batarelli teve sucesso em 2021 em uma situação semelhante envolvendo o também brasileiro Robson Conceição na luta com o mexicano Oscar Valdez. Na oportunidade, Robson se sentiu prejudicado pela arbitragem, ao perder por pontos.

Esquiva perdeu para Gualtieri por pontos em decisão unânime dos jurados. Nesta semana, o lutador nacional vai ficar na Califórnia, nos Estados Unidos, e retorna ao Brasil no dia 8.

Outra questão na carreira de Esquiva é a renovação de contrato com a Top Rank, empresa com a qual tem parceria há uma década.