Empolgada, torcida do Fluminense esgota ingressos para decisão com o Flamengo

Normalmente, a torcida do Flamengo leva mais gente às decisões no Rio, mas desta vez a história será diferente e são os fanáticos pelo Fluminense que querem fazer festa no Maracanã. Empolgados com a vitória no primeiro jogo da decisão, por 2 a 0, eles esgotaram todos os ingressos para o segundo duelo, no sábado, em menos de 24 horas. O estádio terá todos os 56 mil lugares preenchidos, pois não havia mais entrada para os rubro-negros.

A torcida do Fluminense já havia comprado todos os bilhetes para os setores Leste e Oeste do Maracanã, que são mistos, pela manhã desta quinta-feira e, no começo da tarde, esgotou as entradas para o setor Sul, exclusivo aos tricolores. No jogo de ida, por exemplo, sobraram quase seis mil ingressos destinados aos tricolores.

"Atenção, torcida tricolor! Ingressos esgotados para a decisão de sábado! Vamos juntos lutar por mais essa taça!, informou o Fluminense em suas redes sociais.

A euforia é grande pela vitória e a proximidade do clube quebrar o jejum de títulos no Carioca. Depois de vencer a Taça Guanabara, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença que volta a festejar o título carioca que não bem desde 2012.

"Sabemos que sábado vai ser muito difícil. Eles vão sair com tudo, pois estão atrás no resultado. Temos de ficar tranquilos, com pés no chão e seguir trabalhando da mesma maneira. Se pudermos correr mais, vamos correr mais", afirmou o atacante Cano, herói da vitória na ida marcando os dois gols, ao SporTV.

Evitar o clima de já ganhou é justamente a missão do técnico Abel Braga para evitar inflamar o Flamengo. São quatro vitórias seguidas do Fluminense no clássico e o técnico cobra respeito e cautela, enquanto a torcida já não segura a emoção e esbanja confiança.