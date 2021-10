Empolgada com novo ciclo, Pia Sundhage elogia Austrália: 'Ótimo adversário'

Da Redação

A seleção brasileira feminina está convocada para mais uma janela de Data Fifa. Na terça-feira, a técnica sueca Pia Sundhage anunciou a lista das 23 jogadoras que enfrentarão a Austrália em dois jogos preparatórios no final deste mês. Ansiosa com os primeiros passos do novo ciclo, após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, a treinadora do Brasil elogiou o nível do desafio que suas comandadas terão pela frente diante das rivais.

continua após publicidade .

Pia Sundhage destacou a oportunidade de encarar uma das anfitriãs do Mundial de 2023 em solo australiano. De acordo com a técnica da seleção, este tipo de experiência é crucial para que sua equipe possa amadurecer cada vez mais.

"Temos que ser realistas. Na Austrália nós vamos enfrentar jogadoras que atacam, vão para cima e vão usar jogadas de um para um. A gente tem que estar preparado para lidar com essas jogadoras difíceis. Por isso que mudamos um pouco, com jogadoras diferentes. Com a Austrália será bem diferente, é uma viagem longa, temos que ter bastante cuidado, sobretudo no primeiro jogo, por conta do fuso horário", declarou, antes de tecer elogios ao time australiano.

continua após publicidade .

"No fim das contas, se formos um time coeso e compacto, tanto na defesa quanto no ataque, vai ser uma ótima oportunidade de ver o quão boas nós somos. Certamente vamos defender mais contra a Austrália, um dos melhores times do mundo. Ter a oportunidade de jogar com a Austrália é excelente, porque é um ótimo adversário. Isso vai tornar a Seleção cada vez mais forte mentalmente, e também na forma de jogar", completou.

A convocação para os compromissos contra a Austrália conta com uma estreante: a goleira Karen, do Minas Brasília-DF. Além dela, a lista também conta com diversas caras novas que realizaram seus debutes nos últimos jogos diante da Argentina, em setembro. Pensando na renovação, Pia Sundhage exaltou o papel das novas jogadoras e projetou um ciclo proveitoso.

"É ótimo termos novas jogadoras, é necessário. Muitas coisas acontecem quando você muda a atmosfera e a dinâmica de um grupo. As jogadoras mais jovens têm essa chance. Se você joga bem, treina muito, é corajosa, talvez você tenha a chance de jogar na Seleção, o mundo se abre para você. Precisamos de novas perspectivas, encontrar novas jogadoras para construir um time novo e mais coeso", explicou, antes de falar sobre o futuro com a seleção.

"Estou super empolgada com esse novo ciclo e para o que vai acontecer esse ano e também ano que vem. É importante jogar partidas. Mas agora nessa nova era temos a chance de jogar dois novos jogos. Nos planejamos para o sucesso para ter uma noção do que vamos ter nas próximas Datas Fifa. Fico bem empolgada ao olhar para a agenda, temos ótimos jogos pela frente", concluiu.