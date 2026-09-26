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Emily Lima projeta reação do Corinthians para jogo do título do Brasileiro Feminino no MorumBis

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A técnica do Corinthians, Emily Lima, já iniciou o seu trabalho para motivar o time feminino do Corinthians para o segundo jogo da final, que acontece no próximo sábado, dia 3, no MorumBis, diante do São Paulo. Após perder em casa por 2 a 1 neste sábado, ela projetou o que o time precisa fazer para tentar a conquista do título do Campeonato Brasileiro.

"Precisamos de um gol para entrar no jogo novamente na decisão. E é isso que a gente vai fazer. Existe essa expressão de poder do Corinthians e eu acho que é isso que a gente tem de utilizar a nosso favor", afirmou a treinadora na coletiva deste sábado.

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A comandante criticou a atuação do time e enfatizou que uma mudança de postura precisa ser o ponto inicial para uma reação casa do adversário. "Precisamos chegar lá e ser o que nós deixamos de ser um pouco hoje aqui em casa (na Neo Química Arena)".

No duelo deste sábado, o Corinthians saiu na frente ainda no primeiro tempo com um gol de cabeça de Gabi Zanotti. O empate veio ainda antes do intervalo no oportunismo de Giovana Crivelari. A virada aconteceu no segundo tempo em arrancada de Isa Guimarães após erro da defesa corintiana.

Com a derrota, a primeira da equipe feminina no estádio corintiano, as brabas precisam de uma vitória por dois gols ou mais de vantagem para levar o troféu no tempo normal. Trinfo por um tento de diferença leva a decisão para os pênaltis. O São Paulo garante a volta olímpica com um simples empate diante de sua torcida.

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