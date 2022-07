Emiliano Velázquez antecipa fim de contratao e se despede do Santos

(via Agência Estado)

O Santos anunciou nesta terça-feira que o zagueiro Emiliano Velázquez não faz mais parte do elenco alvinegro. De acordo com o comunicado divulgado pelo clube, o uruguaio pediu a antecipação do fim de seu contrato, até então programado para terminar em dezembro deste ano, e assinou uma rescisão amigável após conversar com a diretoria santista.

"Enquanto esteve no clube, o defensor de 28 anos sempre demonstrou raça, liderança e comprometimento com o manto sagrado. O Santos FC agradece os serviços prestados por Velázquez e deseja sorte na continuidade da sua carreira", diz um trecho do pequeno texto de despedida publicado pelo clube da Vila Belmiro no início desta tarde.

O zagueiro chegou ao Santos em agosto de 2021, após três temporadas defendendo o Rayo Vallecano na Espanha. Desde então, fez 27 partidas vestindo a camisa santista, 17 delas na atual temporada. A última vez em que esteve em campo foi na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no sábado, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Apesar de ter sido titular no jogo do final de semana, Velázquez não tinha posição garantida na defesa sob o comando do treinador Fabián Bustos. Brigando por espaço no time, vinha sendo aproveitado como alternativa a Maicon e Eduardo Bauermann, zagueiros titulares.

Sem o uruguaio, Santos vai a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Deportivo Táchira no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro. A partida de ida terminou empatada por 1 a 1, por isso os dois times jogam por uma vitória simples para avançar.