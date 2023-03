Emerson Royal se machuca na seleção e passa por cirurgia no joelho: dois meses fora

(via Agência Estado)

O saldo do retorno à seleção brasileira foi o pior possível para o lateral-direito Emerson Royal, do Tottenham: derrota por 2 a 1 em amistoso diante do Marrocos, cobranças nas redes sociais e lesão no joelho que deve tirá-lo do restante da temporada europeia. Restam 10 jogos para seu clube, mas o jogador passará por cirurgia de deve ficar ausente dos gramados Poor até dois meses.

Depois de ter feito uma grande mês de fevereiro na Inglaterra pelo Tottenham, com gol na vitória sobre o West Ham e participação gigante no 1 a 0 sobre o forte Manchester City, o jogador foi convocado por Ramon Menezes para amistoso em visita ao Marrocos e estava todo empolgado.

O lateral ficou mais de um ano fora da seleção brasileira após expulsão diante do Equador, ainda nas Eliminatórias, em janeiro de 2022. Retornou para tentar mostrar que pode ganhar chance do futuro substituto de Tite, mas agora para por causa da lesão.

Emerson Royal jogou praticamente todo o amistoso diante do Marrocos - derrota por 2 a 1 em Tânger. Foi substituído pelo jovem Arthur somente aos 47 minutos do segundo tempo e saiu mancando, acusando o problema no joelho. Ele passará por artroscopia ainda esta semana.

"Dias difíceis não anulam o propósito. Papai do céu sabe de tudo", postou o jogador em suas redes sociais, sem citar o problema no joelho. O Tottenham ainda faz 10 jogos pelo Campeonato Inglês nesta temporada. O último diante do Leeds United, dia 28 de maio. Caso a recuperação seja rápida, o brasileiro ainda pode entrar em campo na despedida do time.